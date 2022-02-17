旅行社經理接觸錢櫃確診者染疫　搭立榮8721航班飛台東匡列468人

▲桂田飯店16日傳出確診足跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者林冠吟、楊漢聲／台東報導

台東市鬧區桂田飯店與天野餐廳16日晚間緊急暫停營業進行清消，台東縣政府事後也證實新增1名確診個案，為確診者（案19816）之接觸者，並緊急匡列8人，同步進行疫調，將22人列為自主健康管理、438人自我健康監測，同時也在17日上午9點於桂田飯店啟動專案篩檢站。

台東縣長饒慶鈴稍早公布最新資訊，表示衛生局16日晚間接獲一位30多歲的女性，自述為台北確診個案（案19816）之接觸者，2人曾在2月13日於錢櫃KTV歡唱，因此被匡列為居家隔離者，台東縣衛生局接獲台北市衛生局通知後，也立即派防疫專車將女子送往醫院採檢，而女子經PCR採檢後確診。

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饒慶鈴指出，該名女子為旅行社業務經理，僅監督行程，並非隨團領隊，同時也公布女子的最新足跡，顯示該名女子曾在2月16日搭乘立榮航空8721班次航班抵達台東，隨後搭乘計程車至桂田酒店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐，但用餐期間因女子自覺頭暈不舒服，僅一人單獨吃飯，其用餐完畢後再搭乘計程車回桂田，並於傍晚確診現已在醫院接受治療。

▲0217台東足跡。（圖／台東縣政府提供）



饒慶鈴強調，該名確診者在台東期間都有配戴口罩，僅中午用餐時短暫拿下來，縣府也立即匡列8位密切接觸者進行居家隔離；另22人列入自主健康管理、438人為自我健康監測，總共匡列468人，同時在桂田飯店開設專案篩檢站，擴大匡列採檢。

此外，環保局防疫消毒大隊也已完成確診者所到之處的環境消毒，桂田飯店與天野餐廳17日都將進行自主停業加強清消，饒慶鈴也向民眾呼籲，若民眾有出入相關場所，均需做好14天自我健康監測，如出現相關症狀請做好防護盡速就醫。