北部人返國「到台東頭暈確診」！深夜急查足跡　桂田飯店停業一天

▲桂田飯店16日傳出確診足跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、閔文昱／台東報導

台東縣16日晚間傳出桂田飯店、天野餐廳緊急暫停營業進行清消，台東縣政府17日凌晨證實，1名返台民眾經PCR採檢，檢測結果為陽性反應，初步匡列密切接觸者8人並列為居家隔離，目前仍同時徹夜清查相關場所監視器畫面等確定足跡無虞，且隨疫調滾動調整若有其他密切接觸者將持續匡列。

台東縣政府17日凌晨表示，衛生局16日傍晚接獲1名民眾告知，表示自己為外縣市確診個案（案19816）接觸者，經衛生局確認後立即安排防疫專車至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性反應。

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台東縣府指出，該確診者為北部民眾，16日早上約11點搭乘飛機抵達到台東，隨後搭乘計程車至桂田飯店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐，因感到頭暈不舒服，所以獨自吃飯，用餐完畢再搭乘計程車回桂田，隨後接獲北市衛生單位通知須居家隔離，即電洽台東縣衛生局，衛生局立刻派防疫專車送該民眾至醫院進行PCR採檢後確診。

台東縣府強調，目前已初步匡列接觸者並列為居家隔離，同時徹夜清查相關場所監視器畫面等確定足跡無虞。另餐廳、飯店已進行內部清潔消毒，17日將先行停業。縣府相關防疫清潔消毒大隊也將配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。有關本案相關案號等詳細資訊須待中央流行疫情指揮中心發布。

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