妹子訂1人份餐「App卻跳2隻熊貓」　同行一看：有得等了

▲妹子訂外送，App竟跳出兩隻熊貓外送員。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼有兩隻熊貓？」一名妹子透露，昨（16）日飢腸轆轆，於是訂了一份泰國蝦當晚餐，怎料動動手指訂完，事後卻跳出兩位外送員要去取餐，「我緊張了一下，以為訂了2次？」文章貼出後，同行秒解答笑虧，因為料理製作等待較長，可能有得等了！

高雄一名女網友在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，昨日晚餐叫熊貓外送，系統表訂20：45至20：55分會送達，結果她好奇查看外送員移動足跡時，發現地圖出現了兩個熊貓圖案。

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當下原PO一臉頓時困，決定在社團拋問，「怎麼有兩隻熊貓，我緊張了一下，以為訂了2次？」

網友們仔細看了訂單頁面，發現預估外送時間下方出現「請留意，將會有數名外送夥伴負責你的訂單」，接著發問原PO「你訂很多嗎，上面寫有數名負責捏？」原PO有透露，餐點是泰國蝦，只有訂一份而已。

另有外送員現身解釋，可能是店家製作時間較長，因此會出現轉單的狀況，「被轉單啊，然後你和幫你送的人用聊天室講話，之前轉單的人也看得到，只是不能回」、「轉單過都會變成這樣」、「這家時間會過長，送你的單N遍，每次接都前面有一個外送員，轉單過才會到你手上」。

▼同行解惑。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）