外送員騎人行道遭喝斥竟比中指　「再比一次」判罰6千

▲台北一外送員為送餐將機車騎上人行道，被路人制止還反比中指。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

餐點外送近年盛行，路上也出現許多為搶快接單衍生的亂象，一名許姓外送員外送員為了趕時間送餐，貪圖方便將機車騎上人行道，被行人董姓男子阻擋喝斥，外送員囂張朝男子比出中指，被激怒的董男拿出手機錄影並說「有種再比一次試試看」，外送員不甘示弱又比了一次，被董男報警提告；台北地方法院根據手機錄像，依公然侮辱處外送員需繳罰金6000元。

事發在2021年3月19日下午，21歲許姓外送員送餐到台北市民權東路上，為了爭取時間直接將機車騎上人行道，行人董男見狀上前阻止外送員，表示不能把機車騎上來，沒想到外送員竟對董男比出中指，董男不甘被辱拿出手機蒐證，並回說「你剛對我比什麼，有種再比一次看看」，外送員不以為意又比了一次，董男拿著錄下來的畫面向警方報案。

許姓外送員到案後承認的確有比了2次中指，但是是董男叫他做的，檢視錄影畫面只錄到董男說「再比一次」，沒有明確表示是指什麼動作，也錄下外送員比1次中指。

而外送員基於公然侮辱之意，在人行道上公開做出不雅手勢，足以貶損對方人格及社會評價，台北地方法院考量外送員犯後坦承、態度尚可，判外送員需繳交6000罰金。