LINE「已讀功能」壓力大！設計初衷藏洋蔥　網驚：長知識了

▲讀過訊息後，聊天室就會顯示「已讀」字樣。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會透過LINE來聯繫情感，不過就有網友認為，LINE聊天室會顯示「已讀」，實在讓人壓力好大，這功能有什麼優點？貼文引發熱議，其中就有網友解釋當初發明的原因，讓人直呼「長知識了！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「已讀這功能有什麼優點」為題發文，提到只要看過LINE聊天室的訊息，上方就會顯示「已讀」的字樣，不論是真的馬上查看，還是不小心點到，「秒讀」都常會被別人說壓力大；反之，若久久沒看訊息，又會被別人說都不讀不回，「已讀」的功能到底有什麼優點？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「算禮貌吧」、「已讀好啊，代表對方看過，不然都不知道對方有沒有在看」、「已讀本身沒問題，有問題的是自己在小劇場」、「懷念即時通，聊天沒有壓力」、「已讀真的會讓等訊息的人開始小劇場」。

▲被「已讀」後，有些人內心會上演小劇場。（示意圖／記者劉維榛攝）

其中還有網友解釋，「記得這是因為311大地震而發明的功能」、「本來是在有重大災難時，用來證明你還活著的功能」、「在救難上很有幫助」、「用於重大災害發生時，通訊不穩、無法傳送大量數據時，簡單的已讀訊息可讓你知道親人還活著可以看手機」。

根據韓媒《中央日報》日文版、《日經商業出版社》報導，2011年日本發生311大地震，當時有許多受害者難以與家人、親友取得聯繫，因此Naver創辦人李海珍得知後，便在日本推出LINE這個通訊軟體，而「已讀」的功能，也是針對災難發生時，能在第一時間確認人員安全而設計的。