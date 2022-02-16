新形象、新彩繪　基隆6全新低地板公車亮相上路

▲新形象、新彩繪，基隆6輛全新低地板公車正式上路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市新購置的6輛低底盤公車亮相，全新彩繪低地板公車15日在副市長林永發及立委蔡適應、副議長林沛祥及多位議員共同揭幕之後，正式加入服務市民的行列，新公車塗裝係以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗，充分展現色彩繽紛的基隆城市意象與氛圍，除提供更好的運輸服務品質外，也為4月份城市博覽會帶來全新的意象。

副市長林永發在為全新彩繪公車揭幕前表示，基隆市共有155部公車、行駛53條路線，每年服務市民高達2200萬人次，在全國公共運輸市占比率第二高，僅次於台北市，林右昌市長上任以來，一直積極汰換老舊公車以及提升低地板公車比例等，提供市民更好的公共運輸服務。

▲基隆6輛低地板公車正式上路。

林永發說，每天奔馳在路上的公車，也是翻新的城市意象之一，更是為了4月份城市博覽會提前暖身，全新的logo K城市品牌，讓大家對於城市改變有更多的期望，也注入新血，除了這次啟用的6輛低地板新車，後續還有更多營運中的公車會陸續完成塗裝，未來車輛汰舊換新都會統一採用新的塗裝，以嶄新的形象設計，提供市民更好的服務。

公車處陳新埤處長表示，如同1月份上路的中型巴士，本次大型低地板公車的底盤、鈑金皆加強抗潮防銹處理，並配備全新整合的資訊系統以及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器；除了車體外觀感受煥然一新外，對於乘車資訊提供與公共運輸用路安全將更能及時掌握。

公車處指出，在市政府全力支持下，基隆市不僅在全國公共運輸市占比率第二高，更是全台唯二公營的公共運輸服務業，6台大型彩繪低地板公車將行駛基隆市區各路線，另營運中67輛低地板公車也會陸續完成塗裝，除提供民眾上下班、採買、就學等運輸服務外，包括和平島、海科館、情人湖等相關景點亦有串聯，歡迎民眾多多搭乘。

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