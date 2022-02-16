▲《潮嚮產業誌》可線上看，記載在地基隆職人生命故事。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市得天獨厚的海洋之姿，有著貿易往來的國際商業視野，相較於雙北高營運的成本，基隆已成為許多創業者的首選。為了讓創業者更了解基隆健全的創業體質，基隆市政府產業發展處特別製作《潮嚮產業誌》，用精緻刊物的出版，吸引民眾與創業者的目光。

產業發展處長黃健峰表示，在這本刊物上，專訪許多在地職人及優秀企業，用產業誌說故事，除專業文字介紹外，以圖片與印刷，將每位職人用心工作的神情，躍然於紙上。在第一期潮嚮產業誌中，產業發展處特別前往台船基隆廠、元璋玻璃、聯力工業、南京資訊等在地老牌產業，以實地採訪拍攝產業的工作情形，帶你一同看見他們在各種環境下，打拼的神情與態度，他們都是帶領台灣經濟起飛的英雄，並以精雕細琢的職人精神及技術，持續發揚在地工藝結晶。

當我們認真地去閱讀每一則產業的故事，會發現呈現在眼前的是一個個動人的生命故事，也讓更多青年了解基隆市積極打造友善的創業環境，提供如青年創業補助金、貸款、利息補貼等諸多方案，在刊物內皆有做詳細的介紹。這是一本結合感性故事與理念傳達的刊物，也將成為民眾手中值得翻閱的好物，基隆市政府產業發展處邀請遊子返鄉，將自己的理想，化為行動現實，並歡迎全國的創業家前來基隆築夢，寫下人生事業的另一篇章，共同創造基隆新未來。

《潮嚮產業誌》不僅可在基隆市的東岸商場、海科館、太平青鳥、和平島公園、旅遊服務中心、就業服務中心、區公所以及各休閒農場等地方索取，也可透過智慧型手機、電腦、平板等方式閱讀線上版刊物，網址如下：https://reurl.cc/6ENKn6。

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