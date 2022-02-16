　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

《潮嚮產業誌》可線上看　記載在地基隆職人生命故事

▲潮嚮產業誌 記載在地基隆職人生命故事。（圖／基隆市政府提供）

▲《潮嚮產業誌》可線上看，記載在地基隆職人生命故事。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市得天獨厚的海洋之姿，有著貿易往來的國際商業視野，相較於雙北高營運的成本，基隆已成為許多創業者的首選。為了讓創業者更了解基隆健全的創業體質，基隆市政府產業發展處特別製作《潮嚮產業誌》，用精緻刊物的出版，吸引民眾與創業者的目光。

產業發展處長黃健峰表示，在這本刊物上，專訪許多在地職人及優秀企業，用產業誌說故事，除專業文字介紹外，以圖片與印刷，將每位職人用心工作的神情，躍然於紙上。在第一期潮嚮產業誌中，產業發展處特別前往台船基隆廠、元璋玻璃、聯力工業、南京資訊等在地老牌產業，以實地採訪拍攝產業的工作情形，帶你一同看見他們在各種環境下，打拼的神情與態度，他們都是帶領台灣經濟起飛的英雄，並以精雕細琢的職人精神及技術，持續發揚在地工藝結晶。

▲潮嚮產業誌 記載在地基隆職人生命故事。（圖／基隆市政府提供）

當我們認真地去閱讀每一則產業的故事，會發現呈現在眼前的是一個個動人的生命故事，也讓更多青年了解基隆市積極打造友善的創業環境，提供如青年創業補助金、貸款、利息補貼等諸多方案，在刊物內皆有做詳細的介紹。這是一本結合感性故事與理念傳達的刊物，也將成為民眾手中值得翻閱的好物，基隆市政府產業發展處邀請遊子返鄉，將自己的理想，化為行動現實，並歡迎全國的創業家前來基隆築夢，寫下人生事業的另一篇章，共同創造基隆新未來。

《潮嚮產業誌》不僅可在基隆市的東岸商場、海科館、太平青鳥、和平島公園、旅遊服務中心、就業服務中心、區公所以及各休閒農場等地方索取，也可透過智慧型手機、電腦、平板等方式閱讀線上版刊物，網址如下：https://reurl.cc/6ENKn6

【更多新聞】

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

萬里台2線廂型車擦撞護欄側翻　駕駛酒測值0.99慘了

年輕人車禍死傷高！基隆學生免費機車考照　警開班培訓避險

恐怖蜈蚣闖台鐵月台咬人！他買完年貨腳踝爆血　警急送醫搶救

驚悚畫面曝！基隆外木山2巨石瞬間崩落　遊客直擊驚呼：快逃

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
好市多買飲料「有效期限+S」　老司機曝解答
丟丟妹「隱藏密室」曝光！　許藍方床上示範...她驚：難怪沒2
快訊／強風＋豪雨特報齊發！　「3縣市」防大、豪雨
快訊／房屋行銷「北市足跡曝」！　曾去甜點店、診所
快訊／「6.2強震」襲瓜地馬拉！　牆面碎裂慘況曝
快訊／童仲彥要被關了！判刑3年10月定讞
快訊／謝和弦直播飆罵莉婭！　道歉護祈錦鈅
快訊／北市最新足跡曝！　錢櫃唱歌、霞海城隍廟、南門市場
居檢有望減至7天！　陳時中坦言：朝此方向
清純女星驚爆「男女通吃」一次劈7人！　病態關係全被抖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

中央核定2.9億改善雲林校園跑道　林義傑現身記者會領跑

無懼，做自己的勇士　竹市110學年度友善校園週活動

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品與繪本助學

新形象、新彩繪　基隆6全新低地板公車亮相上路

高雄移民署歡慶元宵報好康　宣導新住民培力獎助計畫

新竹櫻花林美不勝收　來新竹公園賞櫻一日遊

屏縣強制被匡列者入住防疫旅館　蘇震清開轟！衛生局回應了

《潮嚮產業誌》可線上看　記載在地基隆職人生命故事

宗教場所集會活動16日微解封　台南市民政局說明防疫指引

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

中央核定2.9億改善雲林校園跑道　林義傑現身記者會領跑

無懼，做自己的勇士　竹市110學年度友善校園週活動

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品與繪本助學

新形象、新彩繪　基隆6全新低地板公車亮相上路

高雄移民署歡慶元宵報好康　宣導新住民培力獎助計畫

新竹櫻花林美不勝收　來新竹公園賞櫻一日遊

屏縣強制被匡列者入住防疫旅館　蘇震清開轟！衛生局回應了

《潮嚮產業誌》可線上看　記載在地基隆職人生命故事

宗教場所集會活動16日微解封　台南市民政局說明防疫指引

從電動車到未來車　投信：未來五大移動商機將爆炸成長

不要轉傳！LINE群瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　散播觸犯這3罪

趙少康大讚延後到校政策　「與時俱進才能讓台灣持續進步」

台日交流賽確定延期暫緩舉行　延賽日期再跟日方溝通

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

曾捐血救命　高人氣粉專「85老皮」主角走丟了

史丹利IG一排「大尺度辣妹」！　曬壯觀截圖：她們沒來還不習慣

別讓泛紅敏感來搗亂！春季「護角質」超重要，3步驟做起來

民眾黨參戰桃園市　賴香伶、謝立功3月初選搶資格

2競選工作人員倒臥車內身亡！　南韓總統候選人安哲秀行程喊卡

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

台南法拍會國庫入帳1500萬元

義拍愛的回憶　「圓夢」捐贈畢業紀念冊

新北參展補助計畫開跑　增線上補助

迎接金黃花海　桃園龍潭魯冰花季19日登場

虎年石虎「犯太歲」傳3起路殺

台南鹽水蜂炮清晨迅速恢復市容

前往三井請遵行疏導車流牌面

台南通報2例急性病毒性A型肝炎

台南市議會贈花

基隆「KEELUNG」地標19日熄燈　4月全新亮相

小過年慶元宵　林內鄉農會家政班用在地自產糯米搓湯圓

非動物用藥品不可宣稱療效

林崑海辭世　陳其邁現身致意

更多熱門

相關新聞

基隆「KEELUNG」地標19日熄燈　4月全新亮相

基隆「KEELUNG」地標19日熄燈　4月全新亮相

有基隆好萊塢之稱的KEELUNG地標至今已佇立16個年頭，不僅是國內外遊客來到基隆重要的指引標誌，也是「基隆限定」的專屬象徵，基隆市政府將全面改造燈具及相關硬體設備，並以城市景觀、文化的角度規劃燈光展演展現基隆新意象，KEELUNG地標將於19日熄燈施工，為維護民眾安全，2月19日至4月15日將封閉地標景觀平台。

值勤跑到賭場　港務警察偵查佐下場慘

值勤跑到賭場　港務警察偵查佐下場慘

基隆警破麻將賭場驚見「自己人」　2警記過調職

基隆警破麻將賭場驚見「自己人」　2警記過調職

基隆這區650萬買2房　15分鐘到南港！雙北買盤占7成

基隆這區650萬買2房　15分鐘到南港！雙北買盤占7成

林右昌預告出新書《雙魚B理科市長》

林右昌預告出新書《雙魚B理科市長》

關鍵字：

基隆產業誌

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面