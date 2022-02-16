全台違法農地超商高達數百家　陳椒華：好鄰居也要合法

▲時代力量立委陳椒華「揭發全台違法農地便利商店高達數百家，政府縱容農地超商違法存在及逃漏稅？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華16日指出，經查內政部國土測繪雲，僅查詢三縣市即發現約151家便利商店蓋在農地上，若清查全國各縣市恐高達數百家，「超商是我們的好鄰居，但好鄰居也要合法使用」。對此，農委會回應，縣市政府有成立違規稽查大隊，接獲檢舉就會啟動並查處執行。

陳椒華16日上午在立法院召開「揭發全台違法農地便利商店高達數百家，政府縱容農地超商違法存在及逃漏稅？」記者會，並邀請政大地政系教授徐世榮、看守台灣協會秘書長謝和霖等人與會。

陳椒華表示，經查內政部國土測繪雲，僅查詢三縣市即發現151家便利商店蓋在農地上，這些有廁所、有停車場的農地超商，分別位於特定農業區、一般農業區、山坡地保育區或都市計畫區的農業區內，其中以特農區居多，若清查全國各縣市恐高達數百家。

陳椒華批評，政府理應知道這些農地超商的存在，但中央和地方卻縱容未查處究辦，讓方便的好鄰居一直是違法狀態的存在，要求中央和地方主管機關應全面清查各縣市違法農地超商，並落實執法，在維護農地安全和農地農用的前提下，輔導合法化，否則應依法裁處，勒令回復原狀。

陳椒華說明，違章工廠和違法超商蓋在農地上，想必是因為土地成本低廉，稅務單位雖然會努力徵收地價稅、房屋稅和營業稅，但蓋在農地上的超商若未遭公所查報提給稅務局，則仍是免徵田賦，而無須繳納地價稅。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



陳椒華指出，違法農地超商可能有繳納地價稅、房屋稅和營業稅，但稅率恐與一般合法商家並無不同，土地違法使用的工廠或商家，除了應依法究責裁罰外，在合法化之前實更應加重課稅，提高違法者的稅金負擔，增加其違法成本，要求財政部賦稅署研擬相關修法，以落實稅務的公平正義。

徐世榮則表示，農地變更使用最多的，其實是政府本身，透過區段徵收或很多的重劃，變更最多的是政府，而在這個時刻政府也必須自我反省，「當我們都在談農地很重要時，卻是如此對待農地，台灣有計劃等於沒有計劃」。

對此，農委會企劃處簡任技正蔡秀婉回應，農地是很寶貴的資源，農委會希望農地農用，生態環境應該好好保留，對於農地違規或土地違規使用樣態，縣市政府有成立違規稽查大隊，接獲檢舉就會啟動並查處執行，農委會也會督導及配合縣市政府查處，希望減緩和遏止農地違規使用情形。

財政部賦稅署專門委員洪嘉蘭則說，農地作商業使用應課地價稅，「沒有租稅優惠可以用」，四大超商都有營業登記，才整部會持續督導地方政府及稽徵機關做清查作業。