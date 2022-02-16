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先筆記！超商限時3天「拿鐵買1送1」　加碼全品項第2杯7折喝

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時3天搶喝指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控不要停！全家周末「咖啡優惠」加碼了，2月18日至20日連3天祭出「Let’s Café經典咖啡買1送1」，冷熱不限，即日起則還有「Let's Café全品項第2杯7折喝」，通通要把握機會；另，星巴克至2月26日前也推最新「數位體驗活動」，一定要來試手氣抽買1送1。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲這周末祭出經典拿鐵買1送1。

繼上周末限定特濃美式買1送1後，全家再度宣布推出「Let’s Café經典拿鐵買1送1」優惠，2月18日至20日限時3天登場，期間凡於門市購買Let’s Café經典拿鐵就送「經典拿鐵兌換券1張」，冷熱不限、限原店兌換，提醒兌換券須在2月21日至25期間換完；除外，即日起全門市還有Let's Café全品項第2杯7折等喝。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克至2月26日前天天可抽買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另，星巴克至2月26日前也推出最新「PERFECT BLEND完美組合」數位體驗活動，期間只要上特定活動網頁完成小遊戲即可領取優惠券，並開放於每日上午11時至晚上8時至店內兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的2張優惠憑證。

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