中國公安「門口吃便當」　星巴克店員轟走酸：影響我們品牌形象

▲星巴克驅趕門口用餐的中國公安引發爭議。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸重慶市一間星巴克爆發爭議事件，原來是有當地員警（公安）在微博投訴，他們在磁器口附近的星巴克門口吃便當時，被店員驅趕並酸「你們這樣會影響我們的品牌形象」。貼文一出立刻引發大陸網友撻伐，星巴克中國14日晚間也緊急發布聲明，解釋整起事件的始末。

▲星巴克驅趕門口用餐的中國公安引發爭議。（圖／翻攝自微博）

根據大陸《九派新聞》報導，這位警員在微博表示，他當時與同事在磁器口遊客中心旁邊的星巴克門口用餐，不料星巴克員工看到吃到一半的他們後，突然要求說「你們能換個地方吃嗎」、「你們這樣會影響我們的品牌形象」，讓他忍不住諷刺「不知道什麼水平的公安能配得上這高大上的星巴克」。

貼文一出立刻引發大陸網友撻伐，湧入星巴克中國的官方微博洗版，有人說「你們惡意驅趕，我們惡意差評，你們做初一我們做十五」、「這位店員絕對傻了，公關災難」、「這一家門店可以關門了」、「店員在星巴克打工，就把自己當人上人了，真可悲」、「我曾經很喜歡喝星巴克，但以後不會再去了」。

▲星巴克中國發布聲明。（圖／翻攝自微博）

星巴克中國14日晚間緊急發布聲明，經過調查，事件發生在13日下午5時許，有4名警員來到該門店，被安排在戶外客區用餐，後由於有其他顧客希望在戶外客區用餐，店員因此才與員警協調，不料因為言語不妥引發溝通誤會，「我們非常抱歉，而過程中不存在網傳的驅趕警員、投訴警員等情況」。

只是星巴克中國聲明發布後，許多陸網仍無法接受，揚言抵制。

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