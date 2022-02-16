星巴克「轟走大陸公安」鬧大了！道歉仍遭洗版抵制：收回你的傲慢

記者鄭思楠／綜合報導

大陸星巴克再度爆發爭議事件，重慶一名公安在朋友圈投訴，他們在重慶磁器口附近的星巴克門口吃便當時，被店員驅趕並酸「你們這樣會影響我們的品牌形象」，貼文一出立刻引發網友炮轟。雖然星巴克事後稱是誤會並表達歉意，仍遭到網路公審。中共黨媒更刊發評論，要星巴克「收回你的傲慢」。

據《九派新聞》報導，這位警員在朋友圈發文表示，他當時與同事在磁器口遊客中心旁邊的星巴克門口用餐，不料星巴克員工看到吃到一半的他們後，突然要求說「你們能換個地方吃嗎」、「你們這樣會影響我們的品牌形象」，讓他忍不住諷刺「不知道什麼水平的公安能配得上這高大上的星巴克」。

星巴克中國14日晚間緊急發布聲明，經過調查，事件發生在13日下午5時許，有4名警員來到該門店，被安排在戶外客區用餐，後由於有其他顧客希望在戶外客區用餐，店員因此才與員警協調，不料因為言語不妥引發溝通誤會，「我們非常抱歉，而過程中不存在網傳的驅趕警員、投訴警員等情況。」





▲星巴克驅趕用餐民警。（圖／翻攝自微博）

只是星巴克中國聲明發布後，仍有許多大陸網友無法接受，揚言抵制。大批網友在中國消費評論平台「大眾點評」中，給這間店面的頁面留下半顆星的差評，留言也絲毫不客氣批評「一個廉價咖啡，誰給你的優越感」？

除了網友的評論，中共黨媒人民網於14日以「星巴克請收回你的傲慢」為題刊發文章評論這起事件。文中指出「執勤民警在門店門口吃盒飯，就妄加驅趕，誰給的權力？嫌驅趕不過癮，還要投訴民警，誰給的底氣？」

文中提及，無論從什麼角度，星巴克都沒有理由也沒有必要驅趕民警。哪怕民警無意中佔用了星巴克的座位，影響了顧客用餐，工作人員只要提醒就好，何必驅趕。至於投訴民警的行為，背離人情事理，純屬「挑釁」了。

但文章也提到，雖然星巴克的員工粗暴對待民警，然而無須過度突出星巴克的外企身份，「驅趕民警這種做法，發生在國內企業身上也不容原諒。原因很簡單，誰傷害為公眾服務的人，誰違背公序良俗，誰冒犯大眾情感，誰就難逃大眾譴責」。

在事發之後，星巴克過往在大陸遭裁罰的紀錄也被再次提起。據《上游新聞》報導，2021年12月，無錫的兩家星巴克門市使用過期食品原料被勒令歇業，之後被分別裁罰69萬元、67萬元人民幣；廣東深圳、湖南常德等地的門市都有因販售過期食品而被罰的紀錄；重慶有兩家店面則曾因消費糾紛而被起訴。