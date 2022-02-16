防疫旅館群聚變多？李秉穎估2原因：天氣變冷　1舉動害染疫機率增

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

防疫旅館群聚事件近期不停傳出，除了較早的北市旅館，到後來的高雄砂石場及桃園家庭也研判與防疫旅館相關。但旅館染疫比例增多的原因，國內感染科專家推估，「天氣變冷」恐是影響因素之一，也導致「接觸傳染」可能性變高，藉此也提醒大家，不管手清潔得多乾淨，就是不要接觸眼鼻口，以免染疫風險增加。

中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，分析近期國內外疫情。而近幾日不少群聚案都研判是防疫旅館群聚、傳染。對此，李秉穎也指出，恐怕是「天氣變冷」導致。他提到，不少人推測是「空調」導致，但他個人認為機率不高，否則為何再早之前都沒那麼頻繁的出現案例？

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李秉穎表示，可能的理由就是「最近天氣變冷」，接觸傳染可能性變高。他解釋，飛沫傳染不太會受到天氣影響，因為病人從呼吸道跑出來的飛沫，幾秒鐘就會跑進未戴口罩的被感染者呼吸道，因此天氣冷熱不會影響效力；但接觸傳染會，病毒在夏天幾分鐘會死掉，但冬天可能好幾天沒死掉，病毒量又維持很高，不小心碰到時，傳染力也增加。

李秉穎舉例，車門手把可能本身是有病毒的，當你開車門時沾到病毒，再不小心摸到眼鼻口，就可能會感染。藉此，他也要再次提醒大家，不管手洗得多乾淨、酒精消毒得多徹底，都不要觸碰眼鼻口，否則染疫風險會大增。