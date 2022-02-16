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自費壓力已成防疫破口　時力推政府「全額補助」防疫旅館

▲▼立法院 時代力量立委邱顯智、王婉諭召開「別讓人民自費拚防疫，請政府全額補助防疫旅館費用」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智、王婉諭召開「別讓人民自費拚防疫，請政府全額補助防疫旅館費用」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，近日卻有民眾擔心足跡與確診者重疊，導致自己遭到匡列隔離，直呼早知道不要掃描實聯制。對此，時代力量立委王婉諭16日表示，高額的防疫旅館費用與經濟損失，造成民眾對於實聯制的擔心與恐慌，並且成為無法落實實名制的防疫破口，讓社區陷入疫情的風險當中。

時代力量立委邱顯智、王婉諭16日上午在立法院召開「別讓人民自費拚防疫，請政府全額補助防疫旅館費用！」記者會，呼籲政府應支付民眾遭匡列隔離時集中檢疫所及防疫旅館之費用。

邱顯智說明，衛福部長陳時中昨天在記者會表示，不應要求民眾自付防疫旅宿費用，然而許多民眾接獲隔離通知後，就被送到指定的防疫旅館，並被要求自付旅宿費用，其中動輒上萬元的旅館費用與無法工作的經濟損失，讓許多民眾經濟陷入困境。

邱顯智指出，現行《傳染病防治法》只有在第58條、第59條的入出境相關檢疫或措施明列「得徵收費用」，民眾所收受的隔離通知書上載明，依據《傳染病防治法》第48條規定請民眾隔離，然而該條文並沒有「得徵收費用」，因此依法不應由民眾自行負擔隔離費用。

▲▼立法院 時代力量立委邱顯智、王婉諭召開「別讓人民自費拚防疫，請政府全額補助防疫旅館費用」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

王婉諭表示，高額的防疫旅館費用與經濟損失，造成民眾對於實聯制的擔心與恐慌，並且成為無法落實實名制的防疫破口，讓社區陷入疫情的風險當中，而在嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算中，以衛福部12月底提出的辦理情形表中，還有260億的特別預算尚未使用。

王婉諭認為，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條規定，特別預算不受《預算法》留用的限制，因此如果有所需要，將防疫特別預算用作支付民眾隔離於集中檢疫所與防疫旅館的費用，以免民眾負擔過重或者造成疫調的困難，是可行且合理的方式。

針對政府提供的隔離補償金，邱顯智指出，補償申請程序繁瑣，民眾還須向雇主求助提供無支領薪資證明，成功申請後也須等待一段期間才會發放。王婉諭也說，各地方政府對於旅宿費用的及隔離費用的補助與補償規定並不統一，導致民眾無所適從，政府應該有全盤性的整合與規劃。

王婉諭呼籲，政府應負擔集中檢疫所及防疫旅宿費用，勿讓隔離政策的制度缺陷不但成為防疫破口，更逼迫民眾在陷入經濟困境與違反防疫規定中二選一。

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