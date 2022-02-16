衝了！速食店限時「指定烤雞套餐下殺8折」　加碼送甜甜圈免費吃

▲21Plus、21風味館最新優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈免費吃！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」最新限時優惠來了，即日起至3月15日凡購買指定套餐就能多吃「Mister Donut蜜糖波堤1顆」，全台限量6000份，只送不賣、送完為止；另，漢堡王至3月31日也有超殺優惠券等吃，包括漢堡買1送1、點心第2件半價等，省到不行。

▲買指定套餐就可免費吃甜甜圈1顆。

21PLUS、21風味館即日起至3月15日祭出「買指定分享餐就送Mister Donut蜜糖波堤兌換券1張」，分享餐內含香草烤雞、香脆炸雞、雞肉洋蔥圈及中杯蜂蜜綠茶，直接下殺8折吃，加碼送Mister Donut甜甜圈1顆，兌換券限量6000張，送完為止。提醒21TOGO、台積電等門市不參與此次活動，foodomo、foodpanda及Uber Eats等外送平台則同享優惠套餐價。

▲▼漢堡王最新優惠券。

另，漢堡王2022年最新優惠券也開吃了，這次大手筆祭出超過50種優惠組合，其中，最划算的就是6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

除外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢，即日起至3月31日限定開跑，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

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