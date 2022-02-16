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整桶都是雞腿！3小時完售「咖哩炸雞」升級回歸了　還送秘制粉包

▲▼繼光香香雞咖哩炸雞回歸。（圖／業者提供）

▲超人氣咖哩炸雞升級回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控終於等到！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」去年首度推出、創下上市首周３小時就完售的「咖哩炸雞桶」回來了，且是升級再回歸，不僅整桶通通是雞腿肉，更以數10種印度咖哩香料進行醃製，打造酥脆又多汁的咖哩香滋味，加碼送咖哩粉包增添口感，2月17日起正式開吃。

▲▼繼光香香雞咖哩炸雞回歸。（圖／業者提供）

▲咖哩炸雞桶通通是選用軟嫩多汁雞腿肉。

繼光香香雞「咖哩炸雞桶」升級回歸，這次特意將配方進行調整，除了整桶都使用軟嫩雞腿肉外，更使用數10種印度咖哩香料醃製，維持其獨特花椒香增添肉汁美味，每一口都能吃到咖哩香，且購買還送秘制咖哩粉包，酥脆炸雞搭配咖哩粉，口感更豐富，明（17）日正式開吃。

▲▼繼光香香雞限時推「咖哩黑白搖組合」。（圖／業者提供）

▲最新「咖哩黑白搖組」限時吃。

同步推出全新「咖哩黑白搖組合包」，是墨魚甜不辣及脆皮樂薯的罪惡組合，可以把2種小食倒進紙袋內，接著撒上咖哩粉包再搖一搖，就能吃到全新滋味，2月17日至4月20日限定上市。

▲▼必勝客推蝦猴酥蚵仔比薩煎。（圖／業者提供）

▲必勝客推超狂蝦猴酥蚵仔比薩煎。

另，必勝客升級版「逗陣Hot台味」系列宣布推出首款超狂新品，端出台灣夜市美食代表「蚵仔煎」結合鹹香「蝦猴酥」，打造超濃厚台味，選用舊金山手工餅皮，鋪上以蒜頭和辣椒提味的肥美多汁嘉義東石鮮蚵、雞蛋絲及小白菜，接著放上金黃酥脆的蝦猴酥，結合帕馬森起司、濃郁莫札瑞拉起司、特調甜辣醬，每一口都是濃濃奶香與鹹香滋味，即日起限時開賣，數量有限、售完為止。

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