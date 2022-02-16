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俄羅斯宣稱開始撤軍　專家：仍有待觀察

▲▼俄羅斯與烏克蘭情勢,俄烏情勢。（圖／路透）

▲俄烏情勢隨著俄羅斯部分部隊撤軍，開始降溫。（圖／路透）

中央社莫斯科15日綜合外電報導

俄羅斯今天宣稱部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍結束演習後開始返回基地。專家態度審慎，認為還要觀察軍演結束後動態，也有專家認為這是斯騙戰術，等各界放鬆後就會展開行動。

根據俄媒報導，俄羅斯國防部發言人表示，「南部與西部軍區部分部隊已經完成任務，今天開始循鐵路和公路返回他們的軍事駐地。」

俄國在烏克蘭邊界附近集結超過10萬大軍，令人憂心開戰在即，尤其是莫斯科自2月10日至20日和白俄羅斯舉行聯合軍演，意味烏克蘭幾乎被俄軍包圍。

路透社報導，俄軍撤回在烏克蘭邊境的部分軍隊，可能緩解莫斯科與西方之間的緊張局勢。

不過，部分西方軍事專家對於俄軍最新撤軍動作，看法相對審慎。

許多抵白俄羅斯參與演習的俄國軍隊，都來自數千英里外的東部軍區，但今天的撤軍聲明對於那些部隊隻字未提。

專精俄羅斯的軍事分析專家勞勃．李（Rob Lee）在推特發文說，「或許是好消息，但我們要等著看東部軍區和中央軍區的部隊動態，尤其是在2月20日以後。」俄羅斯與白俄羅斯的聯合軍演預定20日結束。

「只要那些部隊還在附近，俄羅斯就有能力展開重大軍事升級行動。」

▲▼俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）

▲俄軍是否完成撤軍，還要在幾天後從衛星影像確認。（圖／路透）

總部位於波蘭的國防顧問公司Rochan Consulting專家穆席卡（Konrad Muzyka）告訴路透社，需要花上好幾天，才能從衛星影像確認俄軍的最新行動。

他表示，「還必須注意，從俄羅斯中部載運裝備的列車，持續抵達邊界附近，俄軍也持續朝那個地區前進。俄國的（撤軍）聲明，和他們過去幾天的動作截然相反。」

英國「電訊報」報導，英國首相強生表示，化解烏克蘭危機出現「外交開端」徵兆，但對於俄羅斯宣稱開始從白俄羅斯與克里米亞半島撤軍，卻出現「混亂訊息」。

強生表示，「今天收到的情資顯示，事態依舊不樂觀」，發現俄國在鄰近白俄羅斯與烏克蘭接壤的邊境地區興建野戰醫院。

強生表示，這只有可能是「為了進攻做準備」。

儘管俄國聲稱開始部分撤軍，強生表示，情資卻顯示「有更多營級戰術群（BTG）抵達邊界附近」。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）非常駐研究員、基輔獨立記者和研究員托卡里克（Olga Tokariuk）則認為，撤軍信號只是俄國欺騙戰術的一部分。

他表示，每個人都在關注的情況下，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不喜歡把他的行動攤在陽光下。當全世界都鬆了一口氣、把焦點轉向其他地方，才是烏克蘭最危險時刻。

托卡里克表示，他極端審慎看待俄羅斯開始從烏克蘭邊境撤軍消息。首先，要看看俄國是否說到做到；其次，俄國去年5月也說過同樣的話，事實上卻留下大多數軍事硬體設施，以備往後能迅速重返。

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