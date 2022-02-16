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俄羅斯似有意透過「外交化解危機」　北約：審慎樂觀

▲▼北約秘書長史史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯願意尋求外交解方，是正面訊號。（圖／路透）

中央社布魯塞爾15日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格15日表示，目前跡象顯示，俄羅斯願就烏克蘭危機尋求外交解方，這是正面訊號，但尚無證據顯示莫斯科從俄烏邊境撤軍。

15日稍早，俄國國防部表示，演習結束後，部署在烏克蘭附近地區的部分俄羅斯部隊已開始返回基地。

儘管如此，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴媒體記者：「莫斯科方面有跡象顯示應會繼續進行外交，這讓我們有理由抱持審慎樂觀態度。但到目前為止，我們還沒看到（烏克蘭危機）緩和的任何實質跡象。」

史托騰柏格警告，莫斯科早已「一切就緒」，隨時可對烏克蘭發動攻擊。他也不忘呼籲克宮:「還有時間自開戰邊緣向後退。」

▲▼英相強生。（圖／路透）

▲英國首相強生的情報則顯示，仍無法令人感到鼓舞。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）今天也說，在烏克蘭危機上，俄羅斯展現出「外交開放的跡象」，但俄方入侵行動的相關情報「仍無法令人感覺受到鼓舞」。

同日，法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）向媒體表示，當局尚未確認俄國是否正從邊境撤軍，但如果俄方所言屬實，這將是個「正面訊號」。

「一旦消息獲得證實，將是件好事。這顯示…我們可以繼續對話，也證明外交之路可以讓我們走得更遠。」

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