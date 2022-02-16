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徐州八孩案重大轉折！　小花梅「行蹤成謎」不是八孩媽

文／中央社

徐州八孩案出現重大轉折。中國民間追查發現，官方聲稱的「小花梅」確曾與豐縣男子董志民結婚，本名是「楊慶俠」。但據曝光的兩人結婚證顯示，「小花梅」與受虐的「八孩媽」是不同的人。

也就是說，江蘇省徐州市官方指稱的「小花梅」，與被曝光的八孩媽，是先後與董志民有婚姻或同居關係的兩名女性，卻被張冠李戴成同一人。因此，「小花梅」如今人在何處？而「八孩媽」的真實身分又是何人？

這一消息曝光後，受到中國網友強烈關注，群起要求官方追究責任。同一時間，100名北京大學校友聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求徹查徐州被拐女子（八孩）事件，並「給全國人民予權威答覆」。但這封公開信目前在中國網路上卻遭到刪除。

▲▼ 8孩媽媽。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲ 8孩媽媽被關在小破屋，脖子上還拴著鐵鍊。（圖／翻攝自微博）

財新網報導，徐州市轄下的豐縣宣傳部人員今天說，已經關注到「由此引發的輿情」，並指正在調查。

這名人員並坦承，「董某民和楊某俠」的結婚登記是「違規辦理」的，事件還在進一步調查中。對於公眾關切的問題，調查組「會給一個交代」。

根據報導及網路訊息，中國調查記者鄧飛今天在微博公布了民眾提供的楊慶俠與董志民結婚證相片，證件除有兩人的大頭照外，並顯示登記結婚時間為1998年8月，並由豐縣歡口鎮登記蓋章。而楊慶俠則生於1969年6月6日。

另有其他網友14日前往「小花梅」老家─雲南省福貢縣亞谷村，取得「小花梅」的大頭照。經過比對，楊慶俠與「小花梅」屬同一人。但眾多中國網友指出，不論「小花梅」還是楊慶俠，與媒體曝光的受虐八孩媽在相貌上截然不同。

▼「小花梅」本名「楊慶俠」，但網友比對發現，結婚證上照片與受虐的八孩媽根本不同人；點圖可放大。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐州8孩案，小花梅「行蹤成謎」。（圖／翻攝自微博）

有中國網友分析，徐州官方指稱董志民的妻子「楊某俠」是「小花梅」，只能說曾經是正確的。但如今被鐵鏈栓住的「八孩媽」，卻不能與「小花梅」和「楊某俠」畫上等號。那麼，「小花梅」如今何在？而「八孩媽」又是何人？

分析指出，董志民的8個孩子中，長子與其他7個弟妹年齡差距甚大，因此可以懷疑長子可能「小花梅」所生。至於7個弟妹，才可能是由受虐的「八孩媽」所生。而第2名子女出生前的空窗期，則是「小花梅」失去蹤影、而「八孩媽」被拐賣到董家的時期。

分析認為，倘若真是如此，那「八孩媽」來到董家取代「小花梅」的過程，便有諸多啟人疑竇之處。

至於100名北大校友的公開信則提出4項主張。包括對受虐女子的真實身分進行調查認定、對她被拐賣20餘年來涉嫌瀆職違法的相關官員及人員徹底調查處理、全面清查徐州及中國各地的人口拐賣並予以解救、修訂中國「刑法」以嚴厲打擊拐賣婦女及兒童的行為。

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