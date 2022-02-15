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新北國內外參展補助計畫申請開跑　助拓展銷售通路

▲新北國內外參展補助計畫申請開跑　助拓展銷售通路。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府鼓勵廠商參加國內外各項展覽，今年新增線上參展補助，助業者拓展通路、數位轉型。(圖／新北市經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

新北市政府助廠商開闢銷售新通路！為鏈結國際市場，鼓勵新北市廠商至世界各地參加展售活動，以提升廠商知名度，進而爭取海內外訂單、擴大市場占有率。今(111)年度為突破疫情限制，提振廠商參加展覽的意願，不受空間限制，新增線上國際參展補助方案，受理申請時間即日起至111年3月15日止，歡迎各廠商踴躍申請。

經發局長何怡明表示，新北市政府自104年起即開始辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，鼓勵新北市廠商積極組團參加國際工商展售活動，擴大與專業買主接觸機會，拓展新北市產業形象及貿易商機。今年度為與國際趨勢接軌，催生了線上國際參展補助，結合線上及線下展覽，帶領廠商走向數位轉型，爭取無遠弗屆的商機。

▲新北國內外參展補助計畫申請開跑　助拓展銷售通路。（圖／新北市經發局提供）

去(110)年雖受疫情衝擊，許多廠商仍把握機會，在疫情相對緩和之下積極參與國際展覽，例如百特環保科技股份有限公司參加「第十四屆上海國際水處理展」(如上圖)，其為領先業界的電解式臭氧殺菌設備製造商，並以「全自動過濾後管線殺菌系統」為展售品，在展期中帶來了超過200萬元的商機；國內參展補助，華堂光學實業公司為國內擁有最多放大鏡品項的光學儀器廠商，參加「ATLife2021 臺灣輔具暨長期照護大展」，爭取到逾150萬元的訂單。透過補助業者參加國內外展覽，多方拓展貿易商機，增加廠商的曝光率。

經發局補充，實體活動參展補助，以重點拓銷產業及及新南向18國或日本市場的展售活動為優先補助對象，產業則須為傳統製造業、雲端運算、國際物流、生技醫療、數位內容、綠色能源、ICT、人工智慧應用等；線上國際展覽，應至少要有來自六個以上國家或地區之廠商參展，並具有明確展期、展名、展品線上瀏覽及一對一洽談等即時互動功能及事實。盼各產業積極推廣自家產品，參與各式展覽或展售會，一同行銷新北市優質的製造力及產品。

▲新北國內外參展補助計畫申請開跑　助拓展銷售通路。（圖／新北市經發局提供）

「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」是針對工商團體組團以及本市廠商個別參展補助，提供不同的補助金額。廠商參與國外展覽補助金額最高為8萬元、國內展覽最高可補助4萬元、線上國際展覽參展補助金額最高為2萬元。今年度分為兩梯次辦理，第一梯次申請截止時間至今(111)年3月15日，第二梯次將於5月份開放申請，請把握機會踴躍申請。相關訊息請上新北市政府經濟發展局網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)查詢或電洽(02)2960-3456分機5327李小姐。

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