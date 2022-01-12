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蘊泉庄執行董事為23親友「夾帶造冊」　優先打新冠疫苗下場出爐

▲▼ 台灣全新渡假飯店蘊泉庄。（圖／蘊泉庄提供）

▲蘊泉庄2020年4月經新北市觀光旅遊局核定為防疫旅館，豈料竟提報不符合施打疫苗名單，士林地檢署偵結將劉明燿兒子劉晉誠、何姓特別助理起訴。（圖／蘊泉庄提供）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水蘊泉庄飯店2020年4月經新北市政府觀光旅遊局核定為防疫旅館，豈料執行董事劉晉誠與何姓飯店特別助理，共同涉嫌將23名非飯店第一線員工的親友造冊優先施打疫苗，並在工作單位欄位不實登載「送餐」等，再以LINE傳送到新北市觀旅局何姓承辦人員行使，士林地檢署偵結，依偽造文書等罪將2人起訴；至於負責人劉蕙萱及林姓協理獲不起訴處分。

據悉，蘊泉庄負責人劉蕙萱，執行董事其胞弟劉晉誠，而實際掌權則是他們父親劉明燿。

起訴指出，劉晉誠擔任執行董事，卻在去年6月7日將親友「張、吳、潘、黃」等共14位親友個人資料，交給飯店特別助理何善衡，並授意將以上名單列入「實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者」名冊，造冊到新北市觀旅局，何姓特別助理明知這些名單並非飯店職員，不符合優先施打新冠疫苗的資格，竟不阻止，更將自己9名親友也彙整造冊送出。

全案經內部檢舉，觀旅局不僅痛批蘊泉庄行為「惡劣至極」，也在同年6月19日檢具所有相關事證，赴士林地檢署遞狀告發蘊泉庄負責人劉蕙萱、執行董事劉晉誠、飯店特別助理何善衡、飯店客服部協理林純如。

▲蘊泉庄防疫旅館爆混居。（圖／觀旅局提供）

▲蘊泉庄防疫旅館爆混居。（圖／觀旅局提供）

偵查時，劉晉誠不僅否認犯行，並稱，因為長期住在飯店內，飯店又有防疫旅館資格，所以他將來可能都會和名單內親友同住，甚至強調「我只是將親友名單交給何姓助理造冊，是何自己擅自送出」；何善衡對於犯行則坦承不諱。

檢察官認為劉、何涉犯刑法第216條之行使第220條第2項、第215條業務上登載不實準文書罪嫌，為共同正犯，依法起訴，至於告訴意旨2人另涉犯刑法第214條使公務人員登載不實罪嫌，檢察官則認為符不符合施打疫苗資格，則由觀旅局判斷，因此認為這與使公務人員登載不實要件不符。

至於，董事長劉蕙萱經通知未到，具狀辯稱「我只是蘊泉庄飯店名義負責人，未參與決策，我定居於香港，對於疫苗爭議毫不知情」；至於林姓協理則稱，她當時有將劉晉誠交代的名單送出，但名單上沒有職稱及工作內容，她問劉要寫什麼，劉則回「寫股東或顧問」因此她也有如實向新北市觀光旅遊局承辦人員說，對方則回「這些人不適合，但可以送看看」。因此難認劉蕙萱與林純如有參與造冊疫苗事情，予以不起訴。

另外，蘊泉庄涉嫌讓一般旅客入住防疫旅館，在稽查小組檢查時矇混過關，甚至更提供資料送市府申請補助款，涉嫌《刑事》使公務員登載不實及詐欺罪，目前新北地檢署偵辦中。

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