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馬斯克公司「晶片植猴腦」驚傳16實驗猴死亡　聲明認了：8隻安樂死

▲馬斯克的「腦機介面」生物科技新創公司去年發布影片，成功嘗試讓猴子「用大腦意識」打電動。

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）創立的腦機介面新創公司「Neuralink」致力於研發一種透過腦內晶片，將大腦活動連結至電腦的技術。然而，動物權組織近日揭露，其實驗猴在大腦晶片植入試驗中，展現出極度痛苦的反應，並造成至少16隻猴子死亡。Neuralink否認相關虐待指控，但承認對8隻實驗動物實施安樂死。

▲▼Neuralink驚傳虐待實驗猴，公司予以否認。（圖／翻攝自Neuralink官網）

▲Neuralink驚傳虐待實驗猴，公司否認指控並聲稱以最人道的方式對待動物。圖為實驗猴Buzz正在玩獎勵給食玩具。（圖／翻攝自Neuralink官網）

美國《商業內幕》日前報導，動物權組織「責任醫學醫師委員會」（PCRM）表示，組織獲得的獸醫紀錄與驗屍報告顯示，Neuralink測試腦內晶片時，實驗猴經歷了護理不足與高度侵入性的腦部植入而帶來的「極度痛苦」，2017年到2020年間Neuralink擁有的23隻實驗猴中，只有7隻倖存下來。另外，也有1隻猴子失去部分手指與腳趾，「可能是出於自殘或其他創傷」。

根據英國《獨立報》報導，Neuralink於14日澄清，公司所有「新型醫療設備與神經治療方法」都必須先在動物上進行試驗，才能邁向人體試驗，因此能保證是以最人道與最道德的方式和動物合作，「每種動物的使用都經過廣泛計畫與考量，在科學和倫理間取得平衡。」包含動物的居住空間大於法規的150倍，飲食和醫療方面有專業照護，如果動物不想參加訓練任務，也從未進行強迫手段。

▲▼Neuralink驚傳虐待實驗猴，公司予以否認。（圖／翻攝自YouTube／Neuralink）

▲Neuralink公司承認有8隻動物已經安樂死。（圖／翻攝自YouTube／Neuralink）

不過，Neuralink也承認，在為動物植入腦內晶片的試驗中，迄今已有8隻動物實施安樂死，其中2隻是「為了收集重要的組織學數據」在預計結束的日期遭安樂死，另外6隻則是在手術併發症、設備故障、疑似與機械有關的感染等情況下被安樂死。關於實驗猴缺少手指等狀況，Neuralink解釋是因為與其他猴子發生衝突，互相攻擊下的結果，與實驗無關。

據報導，Neuralink最近發布的招聘資訊顯示，這家新創公司今年正準備開始「腦機介面」的首次人體試驗，早期應用將集中於治療大腦紊亂與神經系統疾病，冀望在未來能實現「人類與人工智慧共生」的技術。

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