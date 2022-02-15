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新華社元宵節發文：我們堅信台灣終要歸航，民族終要團圓

▲福建廈門2022兩岸燈會。（圖／翻攝中新網）

▲福建廈門2022兩岸燈會。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《新華社》今（15）日搭著元宵節的「團圓」氛圍發文，向台灣民眾喊話。文章從兩岸對峙時代的書信往來，直到科技進步的現代透過網路，「共賞燈、話團圓」話題聯結兩岸，同胞「雲端」互動，訴說思念，共話團圓，「骨肉親情聯結著兩岸同胞，割不斷、拆不散；我們堅信，台灣終要歸航，民族終要團圓。」

▲馬祖馬尾「兩馬同春鬧元宵」燈會。（圖／CFP）

▲馬祖馬尾「兩馬同春鬧元宵」燈會。（圖／CFP）

《新華社》文章指出，骨肉親情聯結著兩岸同胞，割不斷、拆不散。「咫尺之隔，竟成海天之遙」的兩岸對峙隔絕年代，人們哪怕是想給對岸親朋寄一封新春家書，都是無能為力。隨著隔絕藩籬打破、交流開啓，兩岸同胞通過書信、電報、電話問候新春、表達思念。而今借助互聯網科技突破物理時空侷限，「同框」拜年成為現實，兩岸同胞在新媒體平台上更凝聚接力傳情，上演著一場穿越海峽的「新春嘉年華」。

文章提到，團圓，是兩岸中國人過年的第一關鍵詞。今年春節期間，兩岸民間人士持續在各大網路社交平台上以視頻方式相互拜年，血脈相連的情意平添了春的暖意。一段段言短情長的視頻「家書」，傳遞著兩岸同胞對彼此的牽掛與思念，感動了億萬網友。

正月十五，元宵佳節，月圓人團圓的心語心願不但在網上被熱烈詠唱，更在兩岸同胞喜愛的節慶燈海中被具象化。兩岸合辦「兩馬同春鬧元宵」燈會、「上海童樂園」在台北燈節點亮……在海峽兩岸，各地花燈璀璨、流光溢彩。對兩岸中國人來說，燈，就是家的呼喚。萬家燈火、萬千祝願，人們為自己的「小家」許願，更為共同的「大家」祈福。

描述完兩岸民間在元宵節期間的互動後，文章話鋒一轉，直指民進黨政府阻擋兩岸交流。文章稱，民進黨當局拋棄血緣、親情之念，數典忘祖，切割兩岸，限縮交流，製造對立，宣揚「文化台獨」，力推「去中國化」。然而，「台獨」的逆流根本無法阻擋兩岸同胞相親相愛的暖流。

今年春節，兩岸同胞的「雲端互動」以最生動的事實證明，兩岸中國人的骨肉情、同胞愛任誰也改變不了，欲割斷台灣與祖國大陸的文化臍帶、情感聯結完全是痴心妄想，廣大台灣同胞反對自我矮化、自我放逐，願意做堂堂正正的中國人。

文章強調，一水之隔、咫尺天涯，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是歷史的大勢，亦是同心的盼望。燈火璀璨，寄託如潮思念，山海相連，述說如詩鄉愁。點亮家門前的燈，照見遊子的路。我們堅信，台灣終要歸航，民族終要團圓。
 

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關鍵字：

官媒新華社台灣大陸兩岸元宵團圓

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