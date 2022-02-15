再鬆綁兩岸交流！　陸「靈活對台招生」北大、清華首次線上報名

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

受疫情影響，今年大陸2022年對台招生政策是否有新的變化？大陸國台辦發言人馬曉光今（15日）最新回應證實，「2021年台灣學生申請就讀大陸高校的人數持續增加。」其中，這次將依據台灣「學測」成績報考大陸高校，今年首次採取系統報名或線下報名方式，北京大學、清華大學等207所高校首批參加新系統試點。

馬曉光說，2020年以來，儘管新冠肺炎疫情肆虐全球，但大陸各地和各高校嚴格落實疫情防控措施，在大陸高校就讀的上萬名台灣學生沒有一人感染，也實現了「疫苗應種盡種。」大陸教育部針對2022年大陸高校招收碩士專業、本科專業台灣學生有關事項已經做出安排，相關招生工作已經啓動。

馬曉光指出，碩士研究生的對台招生安排，因疫情原因，報名時間為2月10日至25日，3月11日前完成網上確認，3月21日至31日打印准考證。研究生招生初試和復試均由各高校自行組織，考試時間、地點、形式和要求等由高校自行確定並向社會公佈。請各位考生及時關注各高校的具體通知。本科專業的對合招生，一是聯招考試安排與往年一致，3月1日至15日為網上報名時間，3月16日至31日為報名確認時間。二是福建八所高校對台單招、以及暨南大學、華僑大學「兩校聯招」時間由學校自定。

▲北京大學外觀 。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光進一步說，三是依據台灣「學測」成績報考大陸高校，今年首次採取系統報名或線下報名方式。北京大學、清華大學等207所高校首批參加新系統試點，其餘高校則按往年慣例自行組織報名錄取。系統報名時間為3月1日至3月31日，部分高校安排補錄的報名時間為5月21日至31日。通過新的招生系統，台灣學生報名和錄取流程將進一步優化。

大陸招考相關訊息分成以下三點，馬曉光介紹，一是考生報名更加便捷。按照往年招生制度，考生雖可獲多校錄取，但由於各校錄取進度不同，等待時間較長。今年系統在保留考生「一檔多投」、可獲多校擬錄取資格的基礎上，實現了一鍵集中查看錄取結果、並從中選擇確定一所最心儀高校的功能。同時，系統也將為考生日後的學籍註冊提供便利。

二是考生選擇機會更加充分。系統創新設計了「首輪報名錄取+徵集志願」兩輪招錄功能，首輪未錄取的考生或新報名的考生可以參加徵集志願，給予考生更多錄取機會。考生要重點關注擬錄取結果的發佈時間，及時登錄系統確認錄取結果，逾期未確認的將被視為放棄資格，且不得參加徵集志願報名。考生確認後，生源不足、未完成招生計劃或增加錄取名額的高校可通過徵集志願進行補錄。

三是招生服務更加細緻。系統為考生制定註冊登錄界面，支持「自動俯選」功能，考生輸入「學測」成績後即可看到符合報考要求的相應學校、專業、招生簡章鏈接等。為防止考生錯過錄取結果確認環節，系統屆時還將以「手機短信+電子郵件」方式予以提醒，並提供簡明手冊和咨詢服務電話指導台生在線報名。

最後，馬曉光強調，「大陸有關方面將一如既往為台灣學生來大陸學習深造提供便利和服務，幫助台灣學子實現人生夢想。」所有台灣考生和家長可以關注「大陸高校面向港澳台地區招生信息網」(網址:https://www.gatzs.com.cn)，是教育部所屬、專責對台招生事宜的官方網站，第一時間發佈權威資訊。