不能赴日改看燈！台灣燈會「同樂匯」開展日本美濃文化遺產

▲台灣燈會邀請國際友人參展，日本美濃也展出文化遺產。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022台灣燈會將於今晚正式開展，交通部觀光局表示，本次除主副燈外，還有五大主題燈區，其中「同樂匯燈區」再次邀請台灣友邦及日本地方政府等10個國際單位參與展燈。

觀光局表示，國際展燈中最引人注目的人氣花燈是來自日本岐阜縣美濃市的100個和紙燈籠，岐阜縣美濃市與高雄市美濃區同名，各以出產紙燈及紙傘聞名，雙方自2012年起締結為姊妹市後，台灣燈藝師亦曾前往日本參與1年1度美濃和紙燈具藝術展交流。

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▲▼2022台灣燈會「同樂匯」展出國際友人燈藝。（圖／觀光局）

今年適逢雙方交流10週年，在疫情期間仍秉台日友好情誼熱情來台參展，特別將每年10月在美濃市中心卯建江戶建築歷史街區舉行之美濃和紙燈具藝術展，原汁原味移師高雄參加台灣燈會。

日本岐阜縣美濃市展示經聯合國教科文組織(UNESCO)認定為無形文化遺產的手工美濃和紙燈，在「同樂匯」燈區打造精湛浪漫燈藝燈廊，展現細緻紙雕工藝，藉由且豐富變幻特色造型吸引民眾駐足留影，燈光從潔白純美的美濃和紙透映出柔和光暈。

國際友誼燈區也集結日本名古屋市、北海道札幌市、青森縣、香川縣、山口縣、島根縣、高知縣及我國友邦聖克里斯多福尼維斯聯邦、貝里斯等展示知名景點與美景特色的花燈。