「歷年來最大場」台灣燈會明天開展！禁邊走邊吃、看表演先預約

▲2022台灣燈會在高雄舉辦，明日正式開展。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022台灣燈會將於明日在高雄衛武營正式開展，展演時間至28日，交通部觀光局長張錫聰表示，本次展區是歷年來面積最大的一次，雙展區除了傳統燈藝外，也結合許多現代元素。為達到防疫目的，賞燈展區禁止邊走邊吃，觀賞限定作品或活動展演須事先預約，人流較多的展區則會發送推播訊息。

觀光局國旅組長莊靜真表示，這次燈會是睽違20年再度回到高雄舉辦，展區包括愛河34公頃、衛武營66公頃，合計100公頃，分別有22座、38座燈藝作品，將於明日元宵節正式開燈，展演時間至228和平紀念日。

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本次燈會主視覺為「聚光台灣，高雄發光」，中央燈區的傳統燈藝跨界設計風格結合藝術，主燈首次結合書法藝術，並提供旅客劇場式的感受，主燈外還有五個主題燈區、兩座副燈。

燈會主燈為鳳彩飛舞，結合書法藝術，納入台灣結構，強調台灣第一的概念，將國寶帝雉納入設計，展現展翅高飛的感覺，強調台灣的優美生態，總高度22公尺，也首次結合LED螢幕，還加入竹編藝術，開燈台有三個LED螢幕，民眾站在裡面就可有劇場感受。

▲▼2022台灣燈會是歷年來展演面積最大的一次。（圖／觀光局）

副燈為龍騰獻瑞，結合高雄知名景點龍虎塔，背面是玉山與龍的結合，整體聲光律動；另一座副燈為福虎生風，結合今年的生肖老虎，有期許五福臨門的意象。

五大主題燈區包括藝湛人，結合工藝技術，如紙傘、竹編、玻璃等，呈現在燈藝製作材質上，遊客也可與燈具互動；自由燈，以燈說高雄的故事；生態圈，強調台灣生態之美，結合插畫家的作品，特別受親子旅客歡迎；同樂匯，強調台灣多元族群融合，共有三國、十個城市參與，包括日本、聖克里斯多福、尼維斯聯邦；未來遊，燈藝結合數位科技，有很多數位體驗、濾鏡、拍照燈組。

▲觀賞2022台灣燈會表演可線上預約。（圖／高雄市府）

入口燈組為花蝶花舞，半小時展演一次，結合壽山動物園的孔雀，燈藝展演會開屏，還有台灣獨特花卉、高雄紫斑蝶等，燈具花蝶、花瓣會開合，蝴蝶翅膀也會展動。

關於燈會防疫部分，包括設立餐飲專區，提供專門出入口，入內須實聯制；活動縮時；人員降載至1000人以下；禁止邊走邊吃，全程戴口罩，另外開放線上預約燈會各項限定作品與活動展演，並可於現場直接掃碼報到進場。