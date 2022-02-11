台灣燈會有確診者足跡？他待大虎港橋11hr被消失　高市衛生局給答案





▲台灣燈會在高雄，空拍畫面可見滿滿人潮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市疫情指揮中心在11日公布13名確診者足跡，其中兩位19522及19527，2日曾前往高雄燈會大虎港橋，從下午1點待到了凌晨0點，但隨後過沒多久，高雄市衛生局更新內容，大港虎橋的足跡也就消失了。對此，高市衛生局解釋是「圖卡誤植」。

高市防疫記者會11日提到，有兩位19522以及19527，分別在5日以及6日兩天出現全身倦怠、喉嚨痛和咳嗽的症狀，為19524的接觸者，9日進行匡列採檢，在11日確診。不過他們的足跡圖卡有在2日的高雄燈會大虎港橋，從下午1點待到了凌晨零點，11個小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市疫情指揮中心公布的足跡圖卡，大港橋的足跡消失 。（圖／記者吳奕靖翻攝，點圖可放大）

▲高雄市疫情指揮中心公布的足跡圖卡，大港橋的足跡消失，衛生局回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過高雄市衛生局在圖卡公布之後，隨即更換圖卡，而且「大虎港橋的足跡」就消失了。記者詢問為何拿掉？高雄市衛生局回應是「圖卡誤植」，不過真的是這樣嗎？

記者進一步詢問衛生局簡任技正潘炤穎，他說明案19527在2月2日當天，雖然的確在大港橋，但他所接觸的確診個案是在2月1日以及2日都沒有回娘家，同時個案發病日期為6日，往前匡列可傳染期是前3天，也就是2月3日到2月5日，所以無關燈會。