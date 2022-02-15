高端獲巴拉圭EUA「共8國承認」　陳時中：未來會獲得多國認同

▲高端疫苗仍有300萬劑可供國人接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗在巴拉圭完成通過緊急使用授權（EUA），指揮中心指揮官陳時中表示，高端在巴拉圭獲得EUA也是採免疫橋接作法，實驗結果與台灣雷同。目前全球已有印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、巴拉圭、愛沙尼亞與泰國承認高端，陳時中表示，未來會獲得更多國家認同。

高端疫苗於昨（14）日宣佈，旗下新冠肺炎疫苗巴拉圭執行第三期臨床試驗，已完成期中分析解盲，且疫苗數據顯示安全耐受性良好，而中和抗體效價達對照組AZ疫苗之3.7倍，通過試驗設定之優越性基準。

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而巴國藥政法規主管機關DINAVISA，因應當地之防疫需求，在完成實地查廠，並審閱相關藥毒理/動物試驗，台灣第一、二期臨床試驗，巴拉圭三期臨床試驗，以及化學製造管制等技術性文件後，同步核定高端新冠疫苗在巴拉圭之緊急使用授權（EUA）。

高端指出，這項在巴拉圭執行的第三期臨床試驗（NCT05011526），係與巴國亞松森大學醫學院合作，採雙盲隨機分配，進行高端新冠疫苗與AZ疫苗的比較。此項試驗總計在巴國收納1,128名受試者，並有934名受試者完成兩劑疫苗接種。