幾何級爆發！香港「今至少+1510」初確診約5400例　無計劃封城

▲香港疫情幾何級爆發。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港第五波疫情續幾何級爆發，據港媒報導，香港15日新增1510例確診個案，暫時有約5400例初步確診。報導表示，主要是覆檢化驗結果能力仍然有限，今日稍後確診數字會再上升。行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，港府有抗疫主體責任，無計劃大規模封城。

香港的新冠肺炎第五波疫情嚴峻，昨日（14日）單日確診及初步確診數字為2年多疫情來新高。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安在今日在港台《千禧年代》中表示，現時的每日感染數字相信遠高於確診數字，較當局公布的更高，料高達6000至7000例。

為提高檢測量，設於馬鞍山體育館的「火眼實驗室」今日凌晨啟用，24小時運作。香港特首林鄭月娥今早表示，政府會盡力增加隔離設施，正物色多個地方轉做隔離設施，包括將已落成的公共屋邨改造成隔離設施，涉及皇后山邨 1、7座、荔景邨恒景樓，共可提供有3千多個單位，已獲分配公屋的受影響人士會有另外安排；她又指，政府也正物色酒店，及研究徵用大學宿舍。

林鄭月娥表示，大陸中央將協助提升香港檢測量，現已落實採購1億套快速檢測包，今日先向安老及殘疾院舍人員等高風險人士派發，將現時「3日一檢」改為「1日一檢」，並繼續向污水檢測陽性地區居民及前線抗疫人員派發。

林鄭月娥也稱，港府有抗疫主體責任，努力按「動態清零」方針抗疫。她重申，無計劃大規模封城，向病毒投降並非選項，會繼續打抗疫戰。