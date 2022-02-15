爸媽欠保母費！3歲男童遭踩破內臟、生殖器亡　狠心夫婦重判11年半、12年

▲基隆3歲男童遭踩破內臟虐死，保母夫婦二審仍遭重判。此為示意圖。（示意圖／翻攝自pexels）

記者吳銘峯／台北報導

基隆保母劉庭妌、張竣堯夫婦，受託照顧3歲男童，因不滿男童吵鬧，又沒收到保母費，2夫婦竟將不滿發洩在男童身上，多次徒手、腳踩男童腹部，踩破男童胰臟致死。一審將2人重判12年與12年6月。案經上訴，高等法院二審15日宣判，改判11年半與12年，可上訴。

本案發生於2020年9月間，當時基隆暖暖區一名3歲男童因高燒不退，送往醫院急診，最後仍不治身亡。檢警解剖後，發現男童骨瘦如柴，身上有多處瘀傷，腹部有多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷分離等舊傷，死因為胰臟挫裂併出血、腹血，導致中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

檢方朝虐童方向偵辦，查出男童的父母因為在夜市擺攤，以每個月2萬4千元的代價，24小時交給沒有執照的劉女托育。而劉女與張姓丈夫，疑似不滿男童哭鬧，又沒收到保母費用，因此2夫婦聯手虐童，更多次徒手、腳踩男童腹部，不僅踩破內臟，甚至連生殖器都爛掉，虐死男童。檢方對2人聲請羈押獲准，偵查終結後依照「成年人傷害兒童致死罪」，對2夫婦提起公訴。

一審基隆地院審理時，2夫婦否認虐童，辯稱是男童因病發燒，沒有延誤送醫。但法院根據男童傷勢，認定2夫婦確實虐死男童。考量2夫婦另外還有2名小孩，僅因男童哭鬧，就不給男童飯吃，多次毆打男童；甚至因為沒收到保母費，就推倒、腳踩男童腹部，狠心虐死男童，一審因此將劉女判刑12年、張男判刑12年6月。

案經上訴，高等法院二審審理後15日宣判，還是認定2夫婦有罪，考量2人對案情仍多有隱匿，高院還是將2人重判，劉女遭判刑11年6月，張男因另案累犯、判刑12年，2夫婦雖在押但不願出庭聽判。

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