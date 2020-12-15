被魂魄附身！外婆「物理驅魔」綁浴室半年虐死5歲童　法院判無期

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記者陳豐德／綜合報導

蘆洲一名魏姓外婆認為5歲外孫被阿公的魂魄附身，長期將他綁在廁所內，持抓背棒、掃把物理驅魔，並用剪刀拔除10片手指甲，男童瘦成皮包骨，最終不堪凌虐死亡，新北地院判外婆無期徒刑。資深刑警在Podcast節目「我在案發現場」中透露，男童的遺體有一道從上唇「裂開」到鼻孔的傷口，且不是新傷，肉已慢慢長出，難以想像男童生前承受多麼大的痛楚，悲慟地說「當警察這麼多年，從沒看過這麼慘的屍體……」

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男童與胞姊命運多舛，父母生下他們後離異，原本2人由生父照顧，但生父因無法負擔，又將孩子丟給魏姓外婆（63歲）拉拔長大，生母則再婚住在高雄，過年過節才會看到一次孩子，但在案發前半年都沒有鄰居看到男童進出，只見魏女每天會帶外孫女去上學。

2019年10月31日晚間5點多，警消接獲外婆報案聲稱自己在替外孫洗完澡，去關瓦斯時聽到「碰」的一聲，她趕緊回到浴室內，看到孫子臉部撞擊到浴缸後有多處撕裂傷、大量出血，救護人員緊急送醫後，男童仍因顱內出血休克死亡，卻被醫護人員發現身上滿是舊傷。

▼蘆洲男童疑遭虐死外婆遭依殺人罪嫌上銬逮捕。（圖／資料照）

魏女隔日還故作鎮定向記者表示，男童平時很不乖，身上的傷都是「自己動的」，看到他每天晚上都不睡覺、亂動等狀況，自己真的很傷心難過，有時候會用責罵的方式來管教，坦承「有打過他一次啦，後來就沒有打他了」，男童身上舊傷都是爬浴缸受傷的，平時都有給他吃東西，但他吃不多，本來要等他傷養好後送他上小學，沒想到發生這種事情。

刑警小隊長在Podcast「我在案發現場」中回憶，起初見魏女作筆錄時情緒低落，還好心上前安慰，直到相驗時見到男童骨瘦如柴的遺體，脖子、手腕被綑綁的痕跡，手指甲全被拔除，加上上唇那一道怵目驚心的傷口，才驚覺魏女冷血至斯。

更無法置信的是，一張半年前鄰居拍下的照片，還看出男童長得白白、胖胖的樣子，為何要將男童用繩索綑綁囚禁，吃喝拉撒睡全在浴室？魏女癲狂地解釋道「阿公的魂魄」就附身在男童身上，自己是在幫他，一番話讓在場眾人聽了全都毛骨悚然……

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