日本狠母連續絞殺3幼女　最小才9個月大！犯案後自殘認情緒不穩

▲嫌犯的丈夫晚上返家後，發現3名女兒陳屍於2樓。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一名男子10日晚間返家後，突然看到3名女兒倒地不起，且皆失去生命跡象，隨後發現妻子呆坐在一旁，而脖子與手腕上則有被刀割的傷痕，嚇得他連忙通報警消。警方到場後也隨即依殺人未遂嫌疑將女方逮捕，而嫌犯接受調查時則坦承犯案並稱，「事發當時情緒不太穩定。」

根據《每日新聞》報導，現年27歲的嫌犯高桑姬華涉嫌於10日上午7時半至下午9時5分之間，在自家以繩索先後勒斃3名女兒，3人分別為5歲的高桑姫茉梨、3歲的高桑菜乃華以及9個月大的高桑咲櫻。嫌犯的34歲丈夫高桑浩史當天晚間返回家中後，便在住家2樓發現早已失去生命跡象的3名女兒，隨即通報119，而消防人員到場後則當場確認死亡。

由於嫌犯被發現時，手腕與脖子都有自殘痕跡，因此警方初步判定嫌犯原本可能打算同歸於盡，目前仍在深入調查詳細犯案動機。根據法醫相驗結果，3名死者的死因皆為脖子受到壓迫而導致窒息死亡。

警方接獲通報後隨即投入調查，並以殺人未遂嫌疑緊急逮捕嫌犯高桑姬華，而她本人面對調查也坦承犯行。她表示，自己雖然殺害了3名女兒，但原本沒有想要殺人，只是事發當時「情緒不太穩定」。

附近鄰居則表示，「經常看到高桑一家人在泳池玩耍或是在室外烤肉，看起來非常幸福。」不過也有鄰居表示，「嫌犯平時都是獨自育兒，常常要一手牽一個孩子，身上還要再背一個孩子，自己一個人帶著孩子還要買菜、做家事，感覺非常辛苦。」

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