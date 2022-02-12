母男友扒光衣服！4歲女童被逼全裸「墓地罰站」　1年後遭活活悶死

▲女童早在送院1年前就因遭母親和其同居男友家暴，而被社福單位安置，怎知卻依然難逃死亡命運。（示意圖／pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本岡山縣一名5歲女童2021年9月因遭到母親與其同居男友用棉被綑綁，導致缺氧意識不明，隨後被送往醫院急救，但經搶救後仍被判定腦死，並於今年1月病逝。事實上，女童生前長期受餓，並且遭到兩人虐待，警方9日逮捕女童母親與同居人。然而經調查後發現，女童早在2020年就曾經被男方扒光衣服，拖到墓地讓她「全裸罰站」。

根據《讀賣新聞》報導，岡山市消防人員2021年9月25日接獲女童西田真愛的生母通報稱，「孩子被棉被裹住，看起來很沒有精神。」消防人員接獲通報隨即趕往現場，並將當時5歲的女童送往醫院治療，然而因為缺氧過久，女童經搶救後仍被判定腦死，並於今年1月病逝。

女童送院時身上並無明顯外傷，但是由於送院的理由不合理，再加上身材消瘦，引起院方與警察注意。經過警方調查才發現，34歲的女童母親長期沒有給予她足夠的食物，甚至還曾經傳訊給38歲的同居男友稱，「差不多可以餵她吃東西了，臉上都沒有血色了。」證實兩人的虐童行為。

不僅如此，2人涉嫌於2021年9月10日至23日之間，逼迫當時年僅5歲的女童在鍋子內罰站多達5次，時間最長超過6小時，過程中還會不斷毆打女童的臉部。除此之外，兩人還涉嫌在女童赤裸的上半身塗抹液體，並用電風扇直吹。而女童的母親還會不時地將虐待實況透過訊息的方式傳給男友。事發當天，兩人則是用棉被用力地裹住女童，才會造成其嚴重缺氧、失去意識。

事實上，岡山縣警方2020年9月就曾經接獲通報稱，有小女孩被扒光衣服，全裸地站在墓地內，遭大人責罵。而該名女童正是此次受虐而亡的西田真愛。當時在場女童母親與同居男友直接被警方調查，但男方卻稱，是女童洗澡時大吵大鬧，為了不要造成鄰居困擾才會帶到外面管教，而到墓地只是為了讓女童感到害怕而已。

當時警方就已經判定兩人虐童，並通報社福單位，而社福單位隨即安置女童，但2週後卻以「監護人已展現出反省態度」為由，讓女童重新回到兩人身邊，怎知1年後女童卻因再度受虐而喪命。

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