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漢光演習士官兵飆汗　將軍卻挪用加菜金大嗑海鮮！

國軍「漢光31號」演習「聯合反舟波射擊」,M110A2式8吋自走砲（圖／記者陳明仁攝）

▲國軍漢光31號演習飆汗演練，卻有將官挪用加菜金大嗑海鮮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國軍2015年5月間舉行「漢光31號」演習，士官兵在炎熱天氣下演習，汗水狂飆。但時任陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，卻挪用演習加菜金，與中將指揮官、上校政戰主任一家人到海鮮餐廳大嗑海鮮，並指示屬下報假帳核銷。一二審均將韓豫平判刑4年半、褫奪公權4年，案經上訴最高法院，14日駁回上訴定讞。

判決指出，韓豫平於1988年入伍，後經前總統馬英九欽點，晉升為少將，並於2014年10月至2016年6月間，擔任陸軍花東防衛指揮部少將參謀長。而花防部於「漢光31號」演習前執行電腦輔助指揮所演習各項整備工作，及AAR小組觀摩等先期整備規劃，表現優異，經國防部陸軍司令部核發2萬元加菜金。

不過演習後1個月，當時指揮部郭姓政戰主任的妻子和2名兒子到花蓮遊玩，時任指揮官劉姓中將於某海產餐廳宴請眾人，包含韓豫平等6人大啖海鮮，吃飽喝足後，還命下屬來墊付5760元餐費。

韓豫平向屬下指示，餐費要以演習加菜金2萬元支應，並簽擬分配規劃案，將加菜金其中6000元簽擬分配給指辦室、參辦室、政辦室各2000元，由指揮官決行，並發文知會3個辦公室出具領據以資領取加菜金。不過承辦人員認為餐會有民間人士在場，應改以指揮官的主官行政費支出，但韓豫平仍指示屬下使用加菜金支出，還親自找指揮官溝通；承辦人最後製作內容不實的出席人員名冊，並黏貼單據向上簽呈。案經花蓮調查站發現後，報請檢方偵辦起訴。

韓豫平遭起訴後火速辭去官職，法院審理時，他否認犯案，辯稱一切都是奉指揮官指示，「我是被邀請對象之一。」但多人指證全案由韓豫平主導，一二審法院均認定他有罪，均判刑4年6月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。另外同案張姓上士也遭起訴，二審將他判刑1年、褫奪公權1年，緩刑3年，已先行定讞。

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