全裸挺出美乳！女模膠帶遮點性感走秀　紐約時裝周超嗨

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約時裝周13日的「黑膠計畫」（The Black Tape Project）再度引發高度關注，因為女模特兒在幾乎全裸的狀態下走秀，全身上下只用黑色膠帶設計創作，巧妙遮擋私密部位，也讓她們的傲人雙峰、翹臀、美腿展露出來，讓現場氣氛嗨到最高點。

▲模特兒們秀出傲人雙峰、翹臀及美腿 。（圖／翻攝自YouTube）

綜合每日郵報、太陽報報導，擁有「膠帶之王」（King of Tape）封號的設計師阿瓦雷茲（Joel Alvarez）在2008年發起極簡主義「黑膠計畫」，使用一系列不同的膠帶創作大膽作品。在今年的紐約時裝周，他利用黑色膠帶設計比基尼，可見不同身形的女模特兒身上貼著不同造型的線條，自豪地在鏡頭前擺姿勢。

就在模特兒們大方走秀時，儘管她們私密部位全被膠帶遮擋，但傲人雙峰、翹臀及美腿都被展現出來，讓人心跳加速。現場民眾也被她們的性感身材深深吸引，立刻爆出熱烈掌聲，並拿出手機拍下照片。

阿瓦雷茲表示，他所使用的黑色膠帶不會對皮膚造成傷害，且在網路上都買得到。他也說，相當鼓勵世界各地的民眾嘗試新的人體藝術。

依據黑膠計畫官網介紹，早在2008年，當年還是新手攝影師的阿瓦雷茲遇到一名女模特兒，對方要求使用絕緣膠帶為她拍照，儘管未知她這麼做的原因，但仍答應以此進行拍攝。不過這也是激發阿瓦雷茲創作的靈感之一。

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