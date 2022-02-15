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國泰民安福虎來　高榮台南分院新春團拜

▲高雄榮民總醫院台南分院舉辦「日新月異金牛去，國泰民安福虎來」新春團拜活動，由院長王瑞祥、副院長潘潔慧帶領全院員工互道新年祝福。（圖／記者林悅翻攝）

▲高雄榮民總醫院台南分院舉辦「日新月異金牛去，國泰民安福虎來」新春團拜活動，由院長王瑞祥、副院長潘潔慧帶領全院員工互道新年祝福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南分院舉辦「日新月異金牛去，國泰民安福虎來」新春團拜活動，由院長王瑞祥、副院長潘潔慧帶領全院員工互道新年祝福，勉勵新的一年，為共創更優質精緻之醫療服務而努力，並祝福大家新年興旺發達，家和萬事興。

活動當日因疫情影響，由員工代表於該院三樓會議室，由院長王瑞祥主持春節團拜，大家歡聚一堂，心情愉悅，互道恭喜。院方特別準備椪柑、糖果、養生茶等供員工代表享用，院方表示，椪柑象徵大吉大利、吉祥如意，糖果代表幸福甜蜜，而養生茶則代表長壽、健康，希望大家都在新的一年事事如意、美好圓滿。

回首過去，高雄榮總台南分院在跳出健保總額後，從資料數據顯示比較，門診人數大幅增長，是一可喜現象，各位員工在院長正確領導下，完成了醫療大樓翻新、護理之家及病房整建、門診及急診專科醫師增聘、核磁共振及各相關醫療設備新購等，是大家共同努力的成果，今年仍將賡續數位車輛辨識、心導管室、第二加護病房成立等，期待共創更優質的醫療服務，達到「溫馨、精緻、優質」的目標。

王院長表示，新春團拜除慶賀新年外，更期望透過團拜活動，全體同仁歡聚一堂，聯繫感情，透過同仁間的交流，互相砥礪，以成為一個「南榮人」為傲，秉持「百尺竿頭，更進一步」的信念齊心協力，突破創新，締造更美好的醫療遠景。

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