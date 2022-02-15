快訊／隊友雪山摔傷骨折領隊背部疼痛　直升機緊急吊掛2人送醫

記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中市消防局在2月13日接獲報案，指稱3人的登山隊（3男），在和平區雪東線10.4K(雪山圈谷)發生意外，其中一名郭姓（男性、年約33歲）不慎摔傷，左腿疑似骨折，脊椎疼痛無法行走，今日上午申請空勤直升機前往救援，由於同行的外籍領隊也因背部疼痛不適，一同吊掛下山至河濱公園，分別由救護車送東勢農民醫院救治。

▲▼雪山受傷的兩名傷患，已由空勤直升機載至東勢河濱公園送醫。（圖／民眾提供)

消防局接獲求援後立即派遣谷關、和平分隊2車4人，由谷關隊員賴俞全帶隊前往救援。目前報案人康先生等人（雪訓團隊）已將傷者協助搬運至9.7K處帳篷處並留守2名隊員陪同。昨(14)日07時25分第二梯次梨山分隊人員整裝完成，由隊員林義晉帶隊前往救援，並於14時43分抵達三六九山莊。並於下午16時10分到達9.7K接觸患者，但患者受傷嚴重且無法排除腰椎受傷問題，不建議移動，遂等待直升機執行吊掛作業，並留下2名搜救人員陪同患者，其餘人員返回三六九山莊待命。

二大隊大隊長余易祐表示，今(15)日清晨空勤直升機前往救援，該三人登山團之外籍領隊也表示背部疼痛身體明顯不適，也申請一併吊掛下山就醫。上午07時56分執行吊掛任務成功，在08時11分抵達東勢河濱公園，2名傷者分別由東勢91車及石岡91車送往東勢農民醫院。