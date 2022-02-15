俄16日入侵？烏克蘭總統硬起來訂為「團結日」　號召全民做1件事

▲澤倫斯基認為，有關俄羅斯具體入侵的日期只是為了散播恐懼。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著俄烏局勢持續緊繃，外國媒體報導，俄羅斯很有可能會選在16日入侵，對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表演說表示，他對此抱持懷疑態度，認為相關消息只是為了「散播恐懼」。澤倫斯基更將2月16日訂為「團結日」，號召全民在當天高掛烏克蘭國旗，並於上午10時唱國歌。

根據《路透社》報導，烏克蘭當局強調，總統澤倫斯基並未預測哪天可能會被入侵，並對外媒報導「16日開戰」的消息感到質疑。不僅如此，澤倫斯基還對全國人民發布演說影片稱，「他們告訴我們2月16日將會是被襲擊的日子，但我們會讓這一天成為團結的一天。」

▲澤倫斯基呼籲民眾，在2月16日當天高掛國旗，象徵團結。（圖／達志影像／美聯社）



澤倫斯基表示，「他們試圖通過一個開啟軍事行動的日期來嚇唬我們，但在那一天，我們將會懸掛國旗，用黃色與藍色組成的旗幟，向全世界展現我們的團結。」他直接將2月16日訂為「團結日」，並號召全民行動。

事實上，澤倫斯基長期以來一直表態，儘管他認為俄羅斯的確正在威脅烏克蘭，但是部分西方國家過分誇大了俄羅斯開戰的可能性。澤倫斯基的幕僚顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）直言，澤倫斯基就是在諷刺媒體對於入侵日期的報導。

澤倫斯基也透過辦公室發布了一項法令的文書，其中提到，要烏克蘭所有村莊與城鎮都在16日當天高掛國旗，並要求全國人民在上午10時大唱國歌。

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