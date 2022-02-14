沒錢買情人節禮物！他1招安太座「超有面子」　網羨慕炸：100分

▲他祭出30人份大鍋。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友結婚21年，眼看今天情人節，不禁苦惱該送什麼禮物，由於疫情影響生計，他在不花大錢的前提下，送上「滿滿心意」，讓老婆超有面子，網友們也羨煞不已，直呼「別人家的老公總是不會讓人失望」、「裡子、面子都兼顧，直接給100分」。

網友在「爆廢公社」提到，「今天是情人節，一個絞盡腦汁，考倒男人的節日！跟老婆在一起也有20、21年了，今年真的想不到要送什麼，也剛好去年疫情工作暫停，家裡開銷花到太多私房錢。」

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▲▼配料超澎湃。（圖／翻攝自爆廢公社）

眼看這兩日天氣明顯轉涼且下雨，老婆又在濕冷的淡水工作，於是大夜班下班的他，直衝市場買了4隻仿仔雞腿、4隻大雞翅、一些大黑雞腳、一顆高麗菜及幾種菇類，並回家煮一大鍋「高麗菇菇麻油雞湯」，然後送去淡水老婆上班的幼兒園，幫她和所有同事一起慶祝情人節。

原po笑說，「今年的情人節，因為疫情，沒有多餘的錢可以買禮物，只能送上心意，及送給我老婆面子與人氣，這樣的老公有沒有很假掰？祝福每位耐心看完我廢文的各大廢友，情人節快樂喲！」

對此，網友們紛紛大讚，「今天天氣很冷，這樣就對了」、「這親手做的雞湯，比所有禮物還貴重值錢」、「會做面子給老婆，光這點就打趴一群男人了」、「肯用心就100分了」、「太好了，一定恩愛滿點，能量可以撐到下次情人節」、「比送禮還實在」。

▼高麗菜菇菇麻油雞湯。（圖／翻攝自爆廢公社）