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社會 社會焦點 保障人權

桃園2醉女無照+路倒卻拒繳罰款　房、車遭查封秒說：我願意

▲林姓女子擁有車況良好車輛卻拖久罰款。（圖／桃園分署提供）

▲林姓女子擁有車況良好車輛卻拖久罰款。（圖／桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市44歲林姓女子未領有駕駛執照，卻在2019年10月酒後開車上路，不但遭法院判刑，還被桃園交裁處因無照駕駛裁罰，罰鍰卻遲未繳納，經法務部行政執行署桃園分署21日調查後對林女所有車輛執行查封。讓林女當場繳清8400元罰款；另張姓女子積欠酒駕罰款也是看到要查封房子，當場表態願分期繳納。

▲看到桃園分署欲查封車輛，讓林女當場繳清。（圖／桃園分署提供）

▲看到桃園分署欲查封車輛，讓林女當場繳清。（圖／桃園分署提供）

桃園分署表示，桃園市大溪區林姓女子未領有駕駛執照，卻在3年前酒後開車上路，不但遭法院判刑，還被桃園交裁處因無照駕駛裁罰8400元。罰鍰未繳納，移送桃園分署執行。桃園分署調查結果，發現林姓女子從事零售販賣行業，名下有土地，還有一台2019年車況良好車輛，有相當資力，卻拒不繳納罰鍰，桃園分署遂於昨日下午至林姓女子桃園市大溪區住處查封車輛，林姓女子擔心車輛遭拍賣，當場繳清全部欠款。

▲張姓女子積欠酒駕罰款，一看到查封房子馬上表態願分期償還。（圖／桃園分署提供）

▲張姓女子積欠酒駕罰款，一看到查封房子馬上表態願分期償還。（圖／桃園分署提供）

另外，桃園市大溪區70歲張姓女子在2019年12月間與親友飲酒後騎車上路，一時不勝酒力醉倒路邊，警察獲報後通知救護車送醫院急救，嗣經桃園交裁處裁罰6萬7,500元。桃園分署查知張姓女子在桃園大溪區有透天不動產，遂會同桃園交裁處於昨日下午至張姓女子大溪住處查封建物，張姓女子見建物遭查封，現場請求暫緩拍賣，會儘速至桃園分署辦理分期。

桃園分署呼籲民眾，欠繳酒駕罰鍰案件將持續加強執行，切勿存有冒險或僥倖心態，杜絕酒駕，從你我做起。生命無價，切勿因一時輕忽而造成難以挽回悲劇。

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