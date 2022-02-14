就是挺林佳龍！　王世堅讚：歷盡滄桑的人才經得起考驗

▲衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底北市首長選情激烈，各黨派都開始積極布局，始終力挺前台中市長林佳龍戰北市的議員王世堅14日再次表態，他表示，歷盡滄桑的人才經得起最嚴格的考驗，林佳龍上台做得很好、下台時也展現風度，留下漂亮身影，「給林佳龍一個機會挑戰台北市，相信在他的努力、爆發力之下，極可能勝選。」

台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括陳時中、前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

王世堅表示，歷盡滄桑的人才經得起最嚴格的考驗，林佳龍學養俱佳、歷練豐富，多年來在政壇歷經大風大浪，曾經上台做得很好、下台時也展現風度，留下漂亮身影，「我個人認為，一位好的政治家在政壇起起伏伏時，能更懂得如何謙卑以對，以及從市民角度考量市政、為社會做事。」

王世堅表示，現在的林佳龍面對事情，知道如何用謙卑的態度解決問題，林佳龍在台中市長任內也交出非常好的成績單，成功整治綠川、完成台中第一條捷運、把山手線規劃好，也成功招商、引進很多投資計畫，現在也在台中開花結果，「給林佳龍一個機會挑戰台北市，相信在他的努力、爆發力之下，極可能勝選。」

王世堅指出，林佳龍在形象、閱歷上都更甚黃珊珊、蔣萬安，因此他是北市首長的不二人選，林佳龍成功過也失敗過，看事情的角度更會穩健，在林佳龍正式表達參選意願後，相信民調會再衝高。

陳時中確實也是非常好的台北市長人選，但這兩年來防疫成績這麼好，防疫重要性也遠高於台北市長選舉，陳時中一時半刻間也沒辦法抽離防疫戰場，在這樣的情況下，林佳龍會更適合，林佳龍從早年學運時期一直到擔任立委、台中市長、交通部長，中間有太多的歷練、起伏，在現有參選人中確實無人能及。