「國民黨不能把優秀人才拱手讓人」　黃健庭：要給年輕人更多機會

▲黃健庭參加高市黨部新春團拜暨黨員座談會。（圖／翻攝黃健庭臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

年底高雄市長選舉，國民黨候選人懸而未決，傳出北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅、高師大校長吳連賞都是可能人選，國民黨秘書長黃健庭說，團結才會勝選，歷史證明只要分裂不團結就會失敗，「國民黨未來也會給年輕人更多的機會與舞台。」

年底縣市首長選戰，高雄被視為藍營艱困選區，綠營早早定調由現任市長陳其邁競選連任，藍營部分，先前在全國有知名度的議員羅智強傳出將挑戰陳其邁，卻又傳出羅可能改選桃園，也有基層勸進無黨籍立委高金素梅，新黨也表達強力支持。

國民黨高市黨部13日舉行111年新春團拜暨黨員座談會，對於高雄市長藍營候選人，國民黨高市黨部主委許福明說，會持續接觸政界、學界、企業界、醫界優秀人才，除非找不到人，才會徵召議員，「傳言人選很多，但不論是誰，前提都要團結才行。」

座談會中，黃健庭表示，團結才會勝選，歷史證明只要分裂不團結就會失敗，不管人選是誰，團結才是勝選道路。

針對黨務改革，黃健庭坦言擔心年輕世代與國民黨的距離愈來愈遠，認為如何贏回年輕人的認同，與國民黨在選舉時能不能給年輕人機會有密切關係，年輕人如在國民黨得不到發揮的舞台與機會，就是把優秀的人才拱手讓人。

黃健庭說，一個政黨如果不能得到年輕人認同，這個黨是沒有未來的，所以未來國民黨會提供更多的機會與舞台，讓下一個世代的年輕人能有更多的機會為國家服務，「一定會在各縣市推出最強、最符合民眾期待的候選人，並讓更多年輕人能夠有機會出頭！」