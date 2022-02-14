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「最希望陳時中出來選」　連勝文：台北人好好跟他算帳

▲▼國民黨副主席連勝文（右）。（圖／《新聞不芹菜》提供）

▲國民黨副主席連勝文（右）。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者黃巈禾／台北報導

九合一選舉於11月26日投票。台北市長選戰方面，外界預期國民黨將派蔣萬安、民進黨派陳時中、民眾黨派黃珊珊形成「三腳督」的局面，另外，前台中市長林佳龍也被點名。面對民進黨潛在人選，國民黨副主席連勝文今（14日）表示，「我最希望陳時中先生出來選，因為趁這個機會，台北人好好跟他算算帳」。

連勝文在網路節目《新聞不芹菜》表示，1月時，他曾到一間日本料理店吃飯，店內的師傅講到陳時中就生氣，因為師傅是萬華人，左鄰右舍都討厭陳時中。

連勝文指出，在大環境半導體缺貨，的確讓科技產業受到很多提升，也得到很多益處，但其他產業呢？去年疫情到今年的狀況，最慘的是北部地區，很多餐廳都倒了，內需型產業受到很大衝擊，震央的重心更是雙北和桃園，某些程度上，陳時中需要負責。

連勝文提到，一堆健康的人回到台灣，住進防疫旅館被感染，兩年了，還有這些問題，那這兩年你在幹嘛？機場跟港口是最重要的第一線，卻出這麼多紕漏，去年疫情大爆發死那麼多人，不就是機場出問題嗎？今年又是一樣，代表這兩年來，該解決的問題都沒解決，兩年了這些問題都還沒解決，現在說要選台北市長，別鬧了好不好？

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陳時中連勝文

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