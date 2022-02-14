只有你能讓我心動！12星座最容易愛上「4類型」對象

▲12星座在不自覺的情況下被某些特質的人所吸引。（圖／Unsplash）

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尋尋覓覓了好久，終於遇到那位屬於自己理想型的對象了嗎？只要一個眼神，就可以瞬間把你迷倒，據《星座好朋友》網站分析，12星座最容易愛上的類型，只要有這些特質，就容易吸引到他們的注意唷！

１、個性獨立又有主見

吸引星座：雙子座、射手座、水瓶座

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這組星座的共同點，就是獨立愛自由，不喜歡被愛情約束，同樣也希望遇到一個懂他的人，支持他做的任何決定，其實他的理想對象，也不用百分之百理解他，只要你願意試著去了解他不否定他就夠了，所以他們對同樣有主見又獨立的人，會產生極大的好奇心和崇拜，彷彿就像是找到了生命中的靈魂伴侶，給深深吸引著了。

２、活潑大方相處起來很舒服

吸引星座： 牡羊座、天蠍座、雙魚座

牡羊很容易愛上跟自己同個性質的人，因為相處在一起總是可以很和諧，也可以在對方面前做自己，只有和自己相似的人，才能讓他這麼肆無忌憚的快樂生活，天蠍和雙魚都屬於，在愛情裡比較敏感的那種人，所以陪在他身邊的人，通常很單純沒有什麼目的，他們需要的是能陪他走過低潮，並且能一直帶給她快樂的那種人，他們總是不自覺地被個性活潑開朗的人吸引，因為和這樣的人相處在一起，就會覺得世界很簡單，很多希望存在著。

３、成熟獨立，能照顧自己的人

吸引星座：處女座、天秤座、魔羯座

這組星座比較容易被年紀大的人吸引，因為他們想要的愛情，不只是單單的戀愛，也喜望對方是有能力、物質的人，他們並不是現實，而是知道要有生活條件，才可以撐起一段感情，他們不想要整天只會哭哭鬧鬧的另一半，更不喜歡黏膩的對象，這樣會讓們他受不了，他們喜歡有獨立自主的性格，因為和這樣的人生活，他們不會為了配合對方，而失去自己原本想做的事、想過的生活。

４、溫柔體貼，懂得照顧人

吸引星座：金牛座、巨蟹座、獅子座

這組星座都是很努力在過好生活的人，而他們最需要的，就是個願意鼓勵他們的人，他們其實常常陷入悲觀的情緒，總是把溫柔留給別人，悲傷留給自己，他們最需要的就是被關心，被別人心疼，對於溫柔又善解人意的對象，毫無抵擋力，能夠陪伴他們經歷困難，走過挫折，鼓勵他們繼續向前的人，最容易讓他們動心。