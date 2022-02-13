　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還有時間換！情人節「11大禁忌禮品」別買　送了秒分手

▲▼愛情,情人節,12星座,真愛,特權。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲西洋情人節最後倒數，11大禁忌禮品要注意。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

明天（14日）就是一年一度的西洋情人節，男孩、女孩們都買好禮物了嗎？對此，命理大師楊登嵙教授特別提醒各位情侶們，在這個浪漫又溫馨的節日裡，有「11項禁忌地雷禮品」千萬別拿來當禮物，若送出這些不吉利的物品，當心浪漫情人節變傷心情人節。

1、忌送鐘

[廣告]請繼續往下閱讀...

「送鐘」與「送終」同音，在華人傳統觀念中，這是不吉利，有與對方終止交往的意思！

2、忌送傘

「送傘」與「送散」同音，感情交往散掉了。忌送傘不是指下雨天你不能送一把傘去解救對方，而是說，不可以在情人節把傘當成禮物贈送對方。

3、忌送扇

「送扇」與「送散」同音，感情交往散掉了。

4、忌送剪刀

如同暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。

5、忌送鞋

「送鞋」與「送邪」同音，不吉利，而且有請對方走路、分離的意思。

6、忌送手帕

對傳統華人來說，手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，所以這是千萬不可以亂送，收到的人會有觸霉頭的感覺啊！也代表感情無疾而終！

7、忌送巾

手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，俗語說：送巾，斷根（閩南語），意思是贈人毛巾，代表永別，也隱喻事情不要再發生，所以最好毛巾、圍巾都不要。

8、忌送布娃娃

有形就有象，有象就有應，應就是靈應，布娃娃容易有靈侵入，產生靈異現象。甚至讓對方認為你認為他太幼稚而生氣。

9、忌送梨

「送梨」與「送離」同音，情感分離，所以情人節當天不可送梨，尤其只送一顆，而且還把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，不吉利！平常送梨子禮盒則沒關係。

10、忌送李

「送李」與「送離」諧音同，情感分離，所以情人節當天不可送李，平常送李子禮盒則沒關係。

11、忌送蠟燭

在華人傳統的觀念中，蠟燭是祭祀亡者使用，尤其是白色蠟燭，千萬不可以拿來送對方，不吉利！

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
「你要當爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒
新北手搖店2員工基因序列搞錯！　指揮中心回應了
車牌為何不用「ㄅㄆㄇ注音」　網喊連署！14組超雷車牌不製作了
雨彈先來襲！「急凍10度」時間曝　一圖秒懂未來一週天氣
快訊／新店設計師「高病毒量」曾到台中洽公　5人匡列急採檢
網紅拿不出220萬聘金　女友被「抓腿拖走」超扯畫面曝
「建中郭雪芙」徵家教生！　證件照讓男網友忍不住了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

汐止手搖店2員工基因序列搞錯！指揮中心更正：和桃機、西提、亞旭相關

今晚雨彈先來襲！明天冷空氣接力報到　一圖秒懂未來一週天氣

「你要當爸爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒

快訊／確診新店設計師高病毒量曾到台中洽公　5人匡列急採檢

剛過完火辣情人夜…女友笑喊「你要當爸了」　他揭1真相頭頂綠爆

還有時間換！情人節「11大禁忌禮品」別買　送了秒分手

台南父子居隔溜出喝魚湯　定手機定位又查出去新營太子宮

沒掃實聯制被罰錢！黃偉哲喊「不是開玩笑的」：該怎麼罰就怎麼罰

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

汐止手搖店2員工基因序列搞錯！指揮中心更正：和桃機、西提、亞旭相關

今晚雨彈先來襲！明天冷空氣接力報到　一圖秒懂未來一週天氣

「你要當爸爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒

快訊／確診新店設計師高病毒量曾到台中洽公　5人匡列急採檢

剛過完火辣情人夜…女友笑喊「你要當爸了」　他揭1真相頭頂綠爆

還有時間換！情人節「11大禁忌禮品」別買　送了秒分手

台南父子居隔溜出喝魚湯　定手機定位又查出去新營太子宮

沒掃實聯制被罰錢！黃偉哲喊「不是開玩笑的」：該怎麼罰就怎麼罰

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

小賈斯汀慶功派對驚傳「4人遭槍擊」！　24歲饒舌歌手中彈送醫

國安基金緊盯俄烏！　阮清華：隨時因應「非理性狀況」

共機侵擾離島空域　林俊憲：因應俄烏情勢刷存在感

輸中國奪銀領獎先擦頒獎台惹議　南韓冬奧選手：這是尊重

生酮飲食瘦超快？營養師曝潛在危險「吃錯恐更胖」　5族群別亂試

TRASH要唱北流了！　竟被狠操到「乾嘔＋腿殘」：真的很痛苦

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

男伴愛愛完倒頭就睡　不是渣男！「射後不理」有科學根據

汐止手搖店2員工基因序列搞錯！指揮中心更正：和桃機、西提、亞旭相關

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

快訊／台南今+2！11處足跡曝光

一天只有43秒陽光　1縣市陷「濕冷地獄」

台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

士林夜市復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

爭鮮驚見隱藏美食　網嗨爆：有上必拿

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

快訊／今增12本土！新北爆1例不明感染

「Omicron八德→樹林→板橋」　醫：桃機那一隻

更多熱門

相關新聞

台南市中心有3萬白色玫瑰燈海超夢幻

台南市中心有3萬白色玫瑰燈海超夢幻

台南又有新去處啦！隨著西洋情人節和白色情人節即將到來，台南市政府觀光旅遊局就結合情人節主題，在永華市政中心旁的西拉雅廣場打造3萬朵白色玫瑰花燈海，入夜點燈後更加夢幻，成為最新拍照打卡景點，美麗燈海預計至3月27日為止。

豐原情人節活動　「啵啵虎」小燈籠連日遭秒殺

豐原情人節活動　「啵啵虎」小燈籠連日遭秒殺

元宵節15大禁忌別做！洗頭、吃冰「錢財流光光」

元宵節15大禁忌別做！洗頭、吃冰「錢財流光光」

屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

台南市府廣場布置玫瑰花燈海

台南市府廣場布置玫瑰花燈海

關鍵字：

情人節脫單單身運勢禮物星座送禮西洋情人節

讀者迴響

熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

朴信惠韓服婚紗遭陸網出征！請夏也被罵

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面