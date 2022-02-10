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盒裝曝光！三星S22+旗艦機開箱搶先看　

記者陳俐穎／台北報導

三星剛發表最新的旗艦機種S22系列，此次更新包含相機、夜拍能力、螢幕亮度、快充能力等多方面都進行進化，此次ETtoday東森新媒體也取得S22+實機，做初步開箱，給想要購買的消費者一個參考。

▲三星S22+盒裝開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

▲盒裝外觀與上代S21接近。（圖／記者陳俐穎攝）

三星發表會中公布Galaxy S22+售價為999美元，折合台幣約2萬7852元，目前台灣尚未公開上市資訊，將在2月14日召開台灣記者會，採線上方式進行。

▲三星S22+盒裝開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

▲一打開盒子最上面就是手機本體。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+盒裝開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

▲配件與手機。（圖／記者陳俐穎攝）

此次三星在S22系列推出了多個顏色，而S22+有四個顏色可以選擇，包含粉金、綠、白、黑，這次拿到的實機是粉金色，第一步外觀上看來，粉色背蓋採用玻璃磨砂的質感，手握起來十分滑順。

這次盒裝一樣是沒有附上充電插頭，消費者需要另行購買，盒裝配件包含手機本體與充電線、Sim卡針，盒子也與上代S21相同，相較過去變薄一半。此次的S22+支援45W的快速充電，三星原廠也推出充電頭可以選購。

▲三星S22+盒裝開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

▲螢幕正面顯示效果。（圖／記者陳俐穎攝）

這次後鏡頭模組，與上一代的設計十分接近，都是曲線的方塊模組，包覆三個鏡頭，此次三星在鏡頭規格上也有所更新，S22+的三鏡頭設計分別為5000萬畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、1000萬畫素長焦鏡頭，搭載3X光學變焦，再加上1000萬畫素的自拍鏡頭。在主鏡頭對比上代有明顯提升。

手機的輕巧性也是許多人選擇的關鍵之一，從機身側邊看起來，S22+整體機身似乎變薄，而在重量上，拿起來的感覺也稍微變輕了一些，官方數據也指出，從上代的202g下降到了196g。

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