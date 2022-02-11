三星Tab S8 Ultra超大尺寸螢幕登場！15日開放預購　售價42,990元

▲三星Tab S8系列。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

三星在發表會中，發布最新的平板Tab S8系列，而今日台灣三星也正式宣布，Tab S8 Ultra與S8+ 鍵盤套裝組將於2月15日至2月28日開放指定通路預購，Galaxy Tab S8旗艦系列自3月4日起開賣，價格從20990元至42,990元。

Galaxy Tab S8 Ultra為三星首款14.6吋超大螢幕，配備6.3mm極窄邊框，而隨著遠距辦公機會增加，視訊會議更為頻繁，Galaxy Tab S8 Ultra搭載1200萬畫素雙前鏡頭（超廣角 + 廣角）及自動取景攝影，多人會議也能輕鬆入鏡。

▲三星Tab S8共有三個型號。（圖／三星提供）

Galaxy Tab S8旗艦系列首度搭載4奈米處理器，採用Armor鋁合金材質機身，輕薄抗刮耐用性再提升，Galaxy Tab S8旗艦系列具備多重視窗功能，一次開啟多個應用程式，讓繁瑣事務一目了然，並可依照個人需求調整版面配置及視窗大小，大幅提升工作效率。此外，透過與Windows電腦串聯，平板能變身為可觸控的第二螢幕，或藉由Samsung Dex模式搭配書本式鍵盤皮套，將平板化身筆電，隨時隨地高效辦公。

▲三星Tab S8系列可搭配鍵盤皮套。（圖／三星提供）

Galaxy Tab S8 Ultra與S8+ 鍵盤套裝組將於2月15日至2月28日開放指定通路預購，Galaxy Tab S8旗艦系列自3月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市。

Galaxy Tab S8 Ultra推出黑耀灰鍵盤套裝組，建議售價42,990元，含Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi版及書本式鍵盤皮套。Galaxy Tab S8+、S8則推出黑耀灰、粉霧金兩色，皆有5G及Wi-Fi版可供選擇；5G版本單機建議售價分別為33,990元及27,990元、Wi-Fi版本單機建議售價分別為26,990元及20,990元，另亦推出Galaxy Tab S8+ 鍵盤套裝組，建議售價30,490元。