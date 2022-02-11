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三星S22開箱！超強人像「髮絲一清二楚」　S22 Ultra配備S Pen電量不減

▲S22 。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥）

▲3c達人Tim哥分享Galaxy S22系列開箱心得。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥）

記者吳珍儀／綜合報導

三星發布了最新旗艦機Galaxy S22系列，此次推出的新機一共有三款，包含Galaxy S22、S22+、S22 Ultra。3cTim哥除了分享新品開箱心得，也找來三星產品經理為大家詳細介紹。

S22、S22+更有四款顏色，分別是粉金色、綠色、白色與黑色；另外的S22 Ultra也有四款顏色，為勃艮地紅、綠色、白色與黑色。Tim哥表示，這次的白色很好看。

▲S22 。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥）

▲S22 Ultra共有四款顏色，為勃艮地紅、綠色、白色與黑色。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥）

差異性部分，Tim哥指出Galaxy S22為6.1吋，手感非常好且非常輕盈。此外，這一次的相機模組顏色跟背蓋色系相近，白色則是搭配銀色，然後是鋁合金的邊框。

Galaxy S22+部分，尺寸為6.6吋，與Galaxy S22最大的差異在於充電的部分，S22的充電只有達到25瓦；S22+則有達到45瓦。

Galaxy S22 Ultra則是6.8吋，共有4個鏡頭，分別為1200萬畫素超廣角鏡頭、1億800萬畫素廣角鏡頭，及兩個1000萬畫素變焦鏡頭。且配備S Pen，宛如經典Note回歸。不過即使有配備S Pen，Galaxy S22 Ultra的電池容量仍有5000mAh，充電跟S22+一樣為45瓦快充。此外，S Pen觸控筆的延遲從9毫秒縮短至2.8毫秒。

▲S22 。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥）

▲S22 Ultra配備S Pen，電池容量仍有5000mAh。（圖／翻攝自三星官網）

Galaxy S22全系列皆支援到120Hz螢幕更新率，比較特別的是S22 Ultra可變的更新率從1Hz-120Hz，Galaxy S22、S22+則是10Hz-120Hz。S22 Ultra做到1Hz可以更加省電。

Tim哥表示，S22 Ultra的邊邊是一個圓弧狀的感覺，手感非常好。S Pen同樣支援遙控功能。

Galaxy S22系列採用4奈米處理器，運算速度非常快，用高像速拍的時候馬上就處理完成，並在高像素上提供細節增強，且夜拍透過更好的AI演算也有所增強，可以把夜間效果展現的更好，細節更多、亮度更高。

小十表示，高像素上細節增強，只要進入相機，切換到1億800萬畫素的模式，之後可以看到下方有一個icon，可以在細節的增強上強化非常多，放大後連髮絲都能看得一清二楚。人像模式部分，偵測到人臉會有一個對焦黃框框，代表偵測已確定，這時可以點選攝影棚模式，光線就會更明亮，膚色、亮度、柔焦的細節都會拍得很好。此外，這次也加入寵物模式。

▲S22 。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥）

▲高像素上細節增強，切換到1億800萬畫素的模式後，放大看連髮絲都能看得一清二楚。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥）

錄影部分，當多位一起入鏡時，這次不用手動切換廣角，例如在兩個人時，會自動把整個畫面對在中間，當一方稍微離開時，畫面就會對到畫面中間的人。

錄影也不用擔心很多人同框時需要切換廣角，或是對焦會不會糊掉等問題，基本上在畫面中每個人的臉都會錄得清清楚楚，5公尺內10個人都不是問題。

此外，這次S22 Ultra加入內建式S Pen功能，S22 Ultra可說是集合Note系列跟S系列大成。而這次S22Ultra、S22+螢幕亮度調高到1750尼特，如果遇到正中午大太陽，在戶外使用手機就可以避免看不清楚的情況。

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