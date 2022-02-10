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三星S22、iPhone13大PK！兩大旗艦機　規格對比一表看懂

▲三星S22與iPhone 13規格對比。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22與iPhone 13規格對比。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星旗艦機S22系列於2月9日晚間發布，許多想換機的民眾已經躍躍欲試，這次的旗艦機也延續S系列的傳統，在相機功能上有所提升，並且在最高規格的S22 Ultra也做了突破S系列的更新，添加S Pen插槽。若iPhone 13系列手機相比，這兩大旗艦手機有何差異呢？一起來看，ETtoday東森新媒體所做的整理盤點。

美元售價相比　2大廠幾乎相同　

首先，以價格帶做比較，雖然三星S22系列還沒公佈台灣的售價，不過，若美元定價對比，三星S22與iPhone 13的訂價皆為799美元、S22+與iPhone 13 Pro定價皆為999美元、而S22 Ultra與iPhone 13 Pro Max前者為1199美元，後者為1099美元，相差100美元。

進一步比較各機種如下：

S22　VS.    iPhone 13 

▲三星S22系列與iPhone 13規格對照。（圖／記者陳俐穎製）

首先，在相機部分，S22採取3鏡頭配置，而iPhone 13採取雙鏡頭配置，配備規格差異明顯。

S22主相機畫素為5000萬像素，而iPhone 13則為1200萬像素。但iPhone 13的前鏡頭為1200萬像素，而S22為1000萬像素。

電量上，兩支手機差別不大，S22電池容量為3700mAh，而iPhone 13則為3227mAh，而S22支援25W快充，iPhone 13則支援20W。'

S22+   VS.   iPhone 13 Pro

▲三星S22系列與iPhone 13規格對照。（圖／記者陳俐穎製）

在相機上，與S22相同，S22+主相機畫素為5000萬像素，而iPhone 13 Pro主相機像素則為1200萬像素，三星規格明顯超越蘋果。

而在電量上，兩台手機也有較大的差別，S22+電量為4500mAh，且支援45W快充，而iPhone 13 Pro則一樣支援20W的快充。

S22 Ultra  VS.  iPhone 13 Pro Max

▲三星S22系列與iPhone 13規格對照。（圖／記者陳俐穎製）

S22 Ultra定價稍高於iPhone 13 Pro Max，而在相機上，S22 Ultra延續了上代的「億級畫素」，主鏡頭高達1.08億像素，大大超越iPhone 13 Pro Max的1200萬畫素鏡頭。

在充電部分，電池容量其實相差不遠，分別為5000mAh與4352mAh，而充電部分，則分別支援45W與27W的快充。

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