獨／用生命送的情人節禮！一秒惹怒老婆　網笑：直接過清明節了

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

情人節你會送什麼禮物給另一半！高雄市一名傅先生送了一對「孝獅」給妻子當禮物，雖然他們夫妻倆從事「禮儀事業」，但這個禮物似乎也惹惱了妻子；不過網友紛紛稱讚他是「真男人」，也有人說「直接過清明節了」，記者實地訪問傅先生整個過程，他說「晚上會補個6位數字的紅包」，好好的安太座。

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傅先生14日早上10點多就把情人節禮物送達了公司門口，因為真的很顯目，讓路過的人都忍不住看兩眼，因為上頭除了有表達對老婆的愛，「情人節快樂」字樣之外，還有一對用玻璃展示櫃裝起來的獅頭，咬著寫有「孝獅護主」的白色幛字。

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

▲從事禮儀事業的傅先生，3年前的情人節禮物是花圈一對 。（圖／當事人提供）

詢問傅先生為何想要送到這樣的禮物，他笑著說3年前已經在情人節送過花圈，所以要超越3年前的愛意，剛好朋友是在做靈獅的，他就跟朋友訂了一對，記者繼續追問另一半收到的心情，傅先生說：「感覺很生氣，就覺得我沒有東西可以玩了，就是情人節不要跟人家送一樣的，就是要送沒有人送的啊，大不了晚上再請她吃大餐就好，再包大包一點的紅包給她就好」。

至於要包多大包的紅包？傅先生說：「應該是有六位數」。傅先生把自己的「創意禮物」拍照放到自己臉書之後，還加註「用生命送的情人節禮」，朋友紛紛詢問他的情況，也讓他搞笑回應「我已經寫好不自殺聲明」，也有朋友直呼他是真男人，直接準備過清明節。

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▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）