美俄通話也沒用！　普丁發言人曝：兩國關係「已躺平在地上」

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登12日和俄羅斯總統普丁通話，雖然烏俄衝突未緩解，但外界認為此通電話代表美俄關係破冰。普丁發言人佩斯科夫13日表示，通話確實是件好事，但美俄關係仍舊非常負面，「關係形同躺平在地上。」

根據《路透社》報導，佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受《俄羅斯新聞社》（RIA）採訪時表示，美俄元首正在展開對話，「這是一件好事，因為你知道，就在幾年前，雙方還沒有任何對話，沒有任何這一類的接觸。」

不過他也強調，「但不幸的是在其他方面，在雙方只談論了負面的部分，我們（俄美）正處於非常非常低的位置，關係形同躺平在地上。」

▲俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）



烏克蘭與俄羅斯邊界戰事一觸即發，拜登12日與普丁通話時警告，只要俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將會做出果斷回應，讓俄國付出嚴重代價，不但會掀起人道災難，也會重創俄羅斯的國際地位。

克里姆林宮會後指出，普丁在會談中指出美國仍然沒有正視俄羅斯主要的國安要求，即停止北約（NATO）東擴威脅俄國邊境安全，暫停在烏克蘭境內部署武器，還有撤回美國及北約在東歐國家的軍隊，莫斯科就會對此做出回應。

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